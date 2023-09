CEDO a respins contestația făcută de Guvern în cauza Buhuceanu vs România. Asociație: ”România trebuie să recunoască familiile formate din persoane de același sex”

Obligaţia ţării noastre de a proteja şi recunoaşte familiile formate din persoane de acelaşi sex este reconfirmată de Colegiul de judecători ai Marii Camere, care a respins contestaţia depusă de Guvernul României în cazul Buhuceanu şi Ciobotaru şi alte 20 de familii împotriva României, au transmis reprezentanţii Accept, marţi, într-un comunicat de presă.

Astfel, Hotărârea CEDO pronunţată în luna mai a acestui an rămâne definitivă, la fel ca obligaţia pozitivă a Guvernului şi Parlamentul României de a adopta măsuri urgente care să asigure protecţia şi recunoaşterea legală a tuturor familiilor, mai indică sursa citată.

„Nu mai există căi de atac prin care statul să se sustragă de la obligaţiile pe care le are faţă de proprii cetăţeni. Este momentul ca România să facă pasul firesc, pentru care majoritatea populaţiei se declară pregătită. Zeci de mii de români au aşteptat încrezători concluzia Colegiului de judecători ai Marii Camere, format din reprezentanţi ai ţărilor membre, după ce Guvernul a hotărât să amâne implementarea Hotărârii CEDO care-l găseşte vinovat pentru încălcarea Articolului 8 al Convenţiei Europene, privind viaţa de familie. Declaraţia de inadmisibilitate a contestaţiei nu a întârziat să apară, valorile europene fiind clare şi asumate de majoritatea covârşitoare a statelor membre. Cu toate acestea, realitatea arată că fiecare zi în care România a întârziat să ia măsuri a adus prejudicii reale cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex. ”, mai arată comunicatul de presă al Asociaţiei ACCEPT România.

Ads

Atitudinea statului român faţă de această problemă urgentă cu care se confruntă familiile LGBT este o dovadă de nepăsare care afectează România pe mai multe paliere, mai precizează sursa menţionată.

„Dincolo de nerespectarea angajamentelor luate de România faţă de partenerii europeni în baza convenţiilor şi tratatelor la care este parte, cei care au de suferit din cauza lipsei unei legislaţii care să asigure protecţie şi recunoaştere familiilor formate din persoane de acelaşi sex rămân, în continuare cetăţenii. Tratamentul la care statul îi supune este unul nedemn şi profund condamnabil. Deşi formează familii bazate pe iubire şi respect reciproc şi îşi îndeplinesc toate obligaţiile şi îndatoririle în faţa statului, persoanele LGBT sunt condamnate la invizibilitate şi nesiguranţă în lipsa unor legi adaptate realităţilor sociale. Nu se pot vizita la spital, nu pot moşteni bunurile obţinute împreună de-a lungul vieţii, nu pot beneficia de asigurarea de sănătate a partenerului în cazul în care celălalt partener nu are o sursă de venit, explică documentul de presă al ACCEPT.

Ads

ACCEPT continuă demersurile pentru recunoașterea familiilor LGBT

Directoarea executivă a Asociaţiei ACCEPT Florina Presadă a afirmat că Asociaţia va continu demersurile pentru protejarea şi recunoaşterea legală a familiilor LGBT în ţara noastră.

„Solicitarea ruşinoasă a României de a relua procedura la Marea Cameră a CEDO in cazul celor 21 de familii formate din persoane de acelaşi sex a fost RESPINSĂ ca inadmisibilă, E timpul pentru protecţia juridică a familiilor LGBT din România! Decizia CEDO este definitivă in cazul Buhuceanu& Ciobotaru şi a celorlalte familii trebuie pusă in aplicare de statul român. Mulţumiri ACCEPT pentru susţinere!”, a scris Florin Buhuceanu, preşedintele ACCEPT, marţi pe Facebook.

La finalul lunii mai, reprezentanţii AUR au cerut Guvernului să conteste decizia pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat-o cu privire la căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Totodată, AUR au solicitat Executivului să îşi exprime foarte clar poziţia cu privire la acest subiect. Aceştia au mai spus că, în cazul în care în termen de trei luni, Guvernul refuză să conteste decizia CEDO, atunci AUR va demara procedurile pentru organizarea unui nou referendum pentru redefinirea familiei în Constituţie.

Ads

„CEDO a dat o decizie care nu obligă, atenţie, pentru că nu poate nimeni să oblige un stat suveran să îşi modifice în felul acesta legislaţia, dar condamnă România pentru că nu ar recunoaşte, într-un fel sau altul, ceea ce în cultura românească nu există. În România căsătoria liber consimţită este între un bărbat şi o femeie. (...) România nu s-a apărat la CEDO, nu a avut apărător! Vrem să trimitem un mesaj către Guvernul României să conteste, pentru că are termen de trei luni, să conteste această decizie şi să nu aplice aceeaşi politică a struţului când vine vorba de chestiuni care implică majoritatea românilor”, a declarat atunci preşedintele AUR, George Simion, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Pe 22 mai, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că România a încălcat articolului 8 din Convenţie, respectiv dreptul la ”respectarea vieţii private şi de familie”, în cazul cuplurilor de acelaşi sex. Decizia a fost luată cu cinci voturi la 2, în procesul intentat de Buhuceanu, Ciobotaru şi alte 20 de familii împotriva României.

Ads

Patriarhia Română a transmis, după decizia CEDO din 22 mai, o reacţie cu privire la parteneriatul civil, după ce CEDO a decis că România a încălcat articolul 8 din Convenţie, respectiv dreptul la „respectarea vieţii private şi de familie”, în cazul cuplurilor de acelaşi sex. Potrivit Bisericii Ortodoxe Române, parteneriatul civil este „o reală subminare a asumării responsabilităţii integrale a celor doi soţi” şi legalizează concubinajul.

Pe 6 şi 7 octombrie 2018 a avut loc un referendum de modificare a Constituţiei României, demersul având la bază o iniţiativă cetăţenească demarată de Coaliţia pentru Familie, la sfârşitul anului 2015. Referendumul, susţinut şi de către BOR, nu atins pragul necesar validării.