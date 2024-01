Economia Chinei este în dificultate majoră. De ce modelul economic al statului comunist este nesustenabil

În 2023, economia SUA a depășit cu mult așteptările. O recesiune anticipată pe scară largă nu a avut loc niciodată. Mulți economiști au susținut că reducerea inflației ar necesita ani de șomaj ridicat; în schimb, am experimentat o inflație în scădere rapidă, fără costuri vizibile, scrie în The New York Times economistul Paul Krugman, câștigător al Premiului Nobel pentru economie în anul 2008.

Dar povestea a fost foarte diferită în cea mai mare economie a lumii (sau a doua ca mărime – depinde de măsură), spune profesorul de științe economice și relații internaționale la Princeton University. Unii analiști se așteptau ca economia chineză să aibă o expansiune după ce a ridicat măsurile draconice „zero Covid” pe care le adoptase pentru a limita pandemia. În schimb, China a avut performanțe slabe la aproape fiecare indicator economic, altul decât PIB-ul oficial, care se presupune că a crescut cu 5,2 la sută.

Dar există un scepticism larg răspândit cu privire la acestă cifră. Națiunile democratice precum Statele Unite își politizează rareori statisticile economice, dar regimurile autoritare o fac adesea.

China intră într-o eră de stagnare și dezamăgire

Și în alte moduri, economia chineză pare să se poticnească. Chiar și statisticile oficiale spun că China se confruntă cu o deflație în stil japonez și un șomaj ridicat în rândul tinerilor. Nu este o criză în toată regula, cel puțin nu încă, dar există motive să credem că China intră într-o eră de stagnare și dezamăgire.

De ce economia Chinei, care în urmă cu doar câțiva ani părea să se îndrepte spre dominația mondială, are probleme?

O parte a răspunsului este conducerea proastă. Președintele Xi Jinping începe să arate ca un manager economic sărac, a cărui predispoziție pentru intervenții arbitrare – ceea ce tind să facă autocrații – a înăbușit inițiativa privată.

Dar China ar avea probleme chiar dacă Xi ar fi un lider mai bun.

Era clar de multă vreme că modelul economic al Chinei devenea nesustenabil. După cum notează Stewart Paterson, cheltuielile consumatorilor sunt foarte scăzute ca procent din PIB, probabil din mai multe motive. Acestea includ represiunea financiară - plata unei dobânzi scăzute la economii și acordarea de împrumuturi ieftine debitorilor favorizați - care menține venitul gospodăriei și îl direcționează către investiții controlate de guvern, o plasă slabă de siguranță socială care determină familiile să acumuleze economii pentru a face față posibilelor situații de urgență.

Având în vedere că consumatorii cumpără atât de puțin, cel puțin în raport cu capacitatea productivă a economiei chineze, cum poate națiunea să genereze suficientă cerere pentru a menține această capacitate în funcțiune? Răspunsul principal, așa cum subliniază Michael Pettis, a fost promovarea unor rate extrem de ridicate ale investițiilor, mai mult de 40 la sută din PIB. Problema este că este greu să investești atât de mulți bani fără să te confrunți cu randamente în scădere severă.

Adevărat, rate foarte mari de investiții pot fi sustenabile dacă, la fel ca China la începutul anilor 2000, ai o forță de muncă în creștere rapidă și o creștere a productivității ridicate pe măsură ce ajungi din urmă cu economiile occidentale. Dar populația de vârstă activă a Chinei a atins vârful în jurul anului 2010 și de atunci este în scădere. În timp ce China a demonstrat o capacitate tehnologică impresionantă în unele zone, productivitatea sa generală pare să stagneze.

Aceasta, pe scurt, nu este o națiune care poate investi productiv 40% din PIB. Ceva trebuie să ofere.

Aceste probleme au fost destul de evidente de cel puțin un deceniu. De ce devin acute abia acum? Ei bine, economiștilor internaționali le place să citeze Legea lui Dornbusch: „Criza durează mult mai mult decât crezi, iar apoi se întâmplă mult mai repede decât ai fi crezut.” Ceea ce s-a întâmplat în cazul Chinei a fost că guvernul a reușit să mascheze problema cheltuielilor inadecvate ale consumatorilor timp de câțiva ani prin promovarea unei bule imobiliare gigantice. De fapt, sectorul imobiliar din China a devenit nebun de mare conform standardelor internaționale, spune Krugman.

Dar bulele s-au spart în cele din urmă.

Ce trebuie să facă China?

Pentru observatorii externi, ceea ce trebuie să facă China pare simplu: să pună capăt represiunii financiare și să permită o mai mare parte a veniturilor economiei să circule către gospodării și să consolideze rețeaua de siguranță socială, astfel încât consumatorii să nu simtă nevoia să strângă numerar. Și, în timp ce face acest lucru, își poate reduce cheltuielile de investiții nesustenabile.

Dar există jucători puternici, în special întreprinderile de stat, care beneficiază de represiunea financiară. Și când vine vorba de întărirea plasei de siguranță, liderul acestui regim presupus comunist vorbește un pic ca guvernatorul Mississippi, denunțând „welfarismul” care creează „leneși”.

Deci cât de îngrijorați ar trebui să fim pentru China? În anumite privințe, economia actuală a Chinei amintește de Japonia după spargerea bulei din anii 1980. Cu toate acestea, Japonia a ajuns să-și gestioneze bine trecerea în treaptă. A evitat șomajul în masă, nu a pierdut niciodată coeziunea socială și politică, iar PIB-ul real pe adult apt de muncă a crescut de fapt cu 50% în următoarele trei decenii, nu departe de creșterea în Statele Unite.

Marea îngrijorare este că China ar putea să nu răspundă la fel de bine. Cât de coerentă va fi China în fața problemelor economice? Va încerca să-și susțină economia cu o creștere a exporturilor care se va ciocni de eforturile occidentale de a promova tehnologiile verzi? Cel mai înfricoșător dintre toate, va încerca să distragă atenția de la dificultățile interne, angajându-se în aventurism militar?

Deci, să nu ne lăudăm cu poticnirea economică a Chinei, care poate deveni problema tuturor, conchide analistul american în The New York Times.