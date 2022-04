Analiza acuzatiilor de nazism aduse de Putin Ucrainei: "Nazist e oricine se opune planurilor Rusiei Mari"

De ani de zile, oficialii rusi considera "nazist" pe oricine se impotriveste obiectivelor Rusiei, fie ca vorbim de Polonia, statele baltice, Bulgaria, Cehia, Canada sau UE. Presedintele Zelenski este evreu si are trei unchi care au murit in Holocaust, iar la alegerile din 2019, extrema dreapta nu a obtinut nici macar un loc in Parlamentul Ucrainei, arata site-ul EU vs Disinfo Site-ul EU vs Disinfo face o analiza complexa a acuzatiilor de nazism aduse de Vladimir Putin la adresa Ucrainei si ... citeste toata stirea