Arhiepiscopia Clujului, sprijin de aproximativ 2 milioane lei pentru victimele razboiului din Ucraina

In urma campaniei umanitare initiata in Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului si Clujului, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, pentru sprijinirea persoanelor ucrainene afectate de razboi, s-au colectat peste 150 de tone de alimente neperisabile si produse de igiena, in valoare estimata de 1,65 milioane lei, si medicamente si materiale tehnico-sanitare de prim ajutor, in valoare de aproximativ 350.000 lei.Campania umanitara a fost realizata ... citeste toata stirea