"Daca n-a luat nimeni beciul asta la 300, sigur la 320 o sa vina buluc" - Clujul chiriilor este fabulos - FOTO

O chirie in care te simti ca in vagonul de dormit, dar ai si priveliste spre bucatarie s-a scumpit, desi proprietarul nu gasea oricum chirias. Asta inseamna sa fii proprietar de locuinta la Cluj, daca nu inchiriezi cresti pretul, ar suna o gluma pe seama chiriilor foarte scumpe din Cluj-Napoca.Locuinta este cocheta, dar paturile separate aduc aminte de un vagon de dormit. In rest spatiul de 35 de mp este aranjat bine, dar e greu de crezut ca doi tineri vor incapea acolo. Locuinta a fost scoasa ... citește toată știrea