DSP Cluj cere de la un copil de 5 ani un acord explicit pentru a fi plasat in carantina timp de 10 zile - FOTO

Pentru a-i putea plasa in carantina pe elevii sau copiii de gradinita, legea prevede ca DSP trebuie sa obtina un acord explicit semnat de copii.Prevederea este halucinanta, pentru ca cei mici nu raspund legal pentru faptele lor, mai ales pana la varsta de 14 ani. Prin acest acord, copiii se obliga sa stea in carantina 10 zile si sa nu paraseasca domiciliul.Nu este clar cum ar raspunde, in cazul in care copilul este prins la locul de joaca.Parintele care ... citeste toata stirea