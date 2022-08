Noutati in structura academica a USAMV Cluj-Napoca, din anul universitar 2022-2023

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunta infiintarea celei de-a sasea facultati din portofoliu, Facultatea de Silvicultura si Cadastru, precum si modificari de structura si de denumire ale Facultatii de Horticultura, care devine Facultatea de Horticultura si Afaceri in Dezvoltare Rurala. Decizia de constituire a noilor facultati a fost aprobata in Sedinta Senatului USAMV Cluj-Napoca din 15.04. 2022 si prin HG nr. 978/3.08.2022, publicata in Monitorul ... citeste toata stirea