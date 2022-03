Prefect nou la Cluj

Se schimba prefectul in Cluj.Dupa un an la sefia Institutiei Prefectului, Tasnadi Szilard a fost inlocuit din functie azi. Tasnadi ramane subprefect, iar in locul sau a fost numita azi Irina Munteanu, fosta subprefecta. In locul acesteia din urma vine un alt subprefect, Razvan Ciortea. "Va multumesc tuturor pentru colaborare si ajutor! Mergem mai departe", a transmis Tasnadi.Inainte de a fi subprefect, functie pe care a ocupat-o de la inceputul anului 2020 deci in urma cu doi ani, Munteanu ... citeste toata stirea