Se majoreaza pedepsele pentru trafic si consum de droguri. Consumul de cannabis se sanctioneaza chiar si cu cinci ani de inchisoare

Urmeaza sa fie majorate pedepsele pentru trafic si consum de droguri, dupa ce un proiect pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri a fost adoptat in sedinta de luni, 27 iunie, a Senatului.Consumul de droguri in Romania a explodat in ultimii ani, fiind cunocute cazuri de consum de droguri exclusiv la minori de 10-12 ani. Pentru a descuraja consumul de stupefiante, PNL a initiat un proiect de lege prin care vrea sa creasca ... citeste toata stirea