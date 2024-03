Un clujean se lupta sa sistematizeze circulatia in zona Metro: Politia nu raspunde! - FOTO

Un clujean cu spirit civic este nemultumit de modul in care s-a facut sistematizarea circulatiei in zona Metro / strada Razoare. Problema este ca toata lumea ridica din umeri.Acesta se plange ca semnul cedeaza trecerea de pe strada Razoare este ignorat, iar cei care vin pe breteaua dintre intrarea de la Metro si strada Razoare sunt pusi in pericol.Acesta vrea sa fie schimbate indicatoarele rutiere si marcajul benzilor pentru intersectia din fata intrarii in parcarea Metro Cluj."Are cineva ... citește toată știrea