Viata de nomazi digitali. Lucreaza pentru Cluj, dar se trezesc, in fiecare dimineata, langa o plaja din Spania

Dupa doi ani in care au lucrat aproape exclusiv de acasa, dintre aceiasi patru pereti, Corina si Andrei au decis sa se mute in Spania pentru un an. Ei si-au continuat activitatea la slujbele pe care le aveau in Cluj-Napoca, insa o fac de pe o plaja aflata intre Valencia si Barcelona. "De aproape 2 ani, lucram aproape exclusiv de acasa. Si-atunci, daca tot suntem intre aceiasi patru pereti, cum ar fi daca am schimba cadrul, contextul, peretii? Si sa ii tot schimbam" - aceasta intrebare si-au ... citeste toata stirea