VIDEO - Dan Vilceanu isi da demisia din functia de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene

Dan Vilceanu a anuntat, sambata, 2 aprilie, dupa anuntul anterior ca demisioneaza din functia de secretar general PNL, ca pleaca si de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Vilceanu a spus ca va face acest lucru dupa o discutie cu premierul Nicolae Ciuca."In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, as vrea in urma acestei discutii sa-mi inaintez demisia si din functia de ministru al Investitiilor si Proiectelor ... citeste toata stirea