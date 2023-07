Coco Lee s-a sinucis la doar 48 de ani: de ce și-a luat viața celebra artistă

Coco Lee, o cântăreaţă şi compozitoare născută în Hong Kong, care a avut o carieră de mare succes în Asia, a murit prin sinucidere, au anunţat miercuri surorile ei. Ea avea 48 de ani, scrie The Guardian.

Vedeta suferea de depresie de mai mulţi ani, au declarat surorile mai mari ale lui Lee, Carol şi Nancy Lee, într-o declaraţie postată pe Facebook şi Instagram, starea ei deteriorându-se drastic în ultimele luni.

„Deşi Coco a căutat ajutor profesional şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a lupta împotriva depresiei, din păcate, acel demon din interiorul ei a luat ce era mai bun din ea”, se arată în declaraţie.

Lee a încercat să se sinucidă acasă în weekend şi a fost dusă la spital, a declarat sora ei. Acestea au precizat că a fost în comă şi a murit miercuri.

Lee, care s-a născut în Hong Kong, dar care s-a mutat ulterior în SUA, unde a urmat cursurile gimnaziale şi liceale, a avut o carieră de mare succes în Asia ca şi cântăreaţă pop în anii 1990 şi 2000, unde era cunoscută pentru vocea sa puternică şi pentru spectacolele live.

Lee, care iniţial a fost o cântăreaţă de Mandopop, a lansat albume în cantoneză şi engleză de-a lungul carierei sale de aproape 30 de ani.

Ea a fost vocea eroinei Fa Mulan în versiunea în mandarină a filmului „Mulan” de la Disney şi a cântat, de asemenea, versiunea în mandarină a cântecului tematic al filmului, „Reflection”. Single-ul ei „Do You Want My Love” a fost un hit internaţional în 2000.

A devenit prima artistă americană de origine chineză care a cântat la Premiile Oscar, „A Love Before Time” din „Crouching Tiger, Hidden Dragon”, iar în 2002 a fost primul ambasador al mărcii Chanel de origine chineză pentru Asia. De asemenea, a fost jurat la diverse emisiuni de concursuri de tip reality show, inclusiv la versiunea din 2015 a emisiunii „Dancing with the Stars” din China.

În 2011, Lee s-a căsătorit cu Bruce Rockowitz, un om de afaceri canadian care este fostul director executiv al companiei de lanţuri de aprovizionare Li & Fung din Hong Kong. Ea a avut două fiice vitrege din căsătoria cu Rockowitz.

„Coco este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că a lucrat neobosit pentru a deschide o nouă lume pentru cântăreţii chinezi pe scena muzicală internaţională şi a făcut totul pentru a străluci pentru chinezi", au scris surorile ei în postarea lor. „Suntem mândre de ea”.

