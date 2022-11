Soția colonelului rus Vadim Boiko, adjunctul Școlii Navale Superioare Makarov Pacific (TOVVMU) din Vladivostok, ajuns celebru la nivel internațional după ce s-a sinucis cu cinci gloanțe pe data de 16 noiembrie, i-a trimis o scrisoare deschisă lui Putin, în care condamnă eșecurile pe scară largă ale armatei ruse.

Femeia, pe nume Iulia Boiko, spune într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin că „se întâmplă un dezastru, că trebuie făcut ceva, că patria-mamă este în pericol”. Ea susține că bărbatului i s-au dat sarcini imposibile și a fost amenințat cu urmărire penală pentru că nu le-a îndeplinit.

În scrisoare, soția îl nominalizează pe supervizorul colonelului, despre care spune că l-a presat și în scaunul căruia s-a împușcat de cinci ori, „nețintindu-și capul, neîncercând să-și pună capăt zilelor cât mai repede posibil”. Boiko, susține femeie, ar fi vrut să trimită un mesaj despre „rușinea care se întâmplă... în Orientul Îndepărtat”.

Iată traducerea unui fragment al scrisorii apărută pe câteva canale de Telegram, care oferă o mulțime de detalii interesante despre dificultățile pe care le întâmpină rușii cu sistemul lor de mobilizare și conducere.

„În data de 16.09.2022, la Școala Militară Navală a fost dislocată o unitate de înregistrate a cetățenilor mobilizați. Soțul meu, colonelul V.E. Boiko, a fost pus la comanda primirii, cazării și controlului cetățenilor mobilizați.

La acea vreme, sistemul nu era bine pus la punct, personalul instituției de învățământ nu avea experiență în această muncă, era lipsă de oameni calificați.

La punctele de mobilizare au fost multe probleme, cetățenilor mobilizați care slujiseră cu mulți ani în urmă le-a fost greu să se obișnuiască cu noile realități, precum respectarea disciplinei. Prin urmare, luptele între colegi și abuzul de băuturi alcoolice nu erau neobișnuite.

Responsabilitatea pentru rezolvarea lor a fost încredințată soțului meu. Din acel moment, colonelul V.E. Boiko practic nu a dormit acasă; cu toate acestea, nu s-a plâns niciodată de munca sa, a depus toate eforturile pentru a îndeplini sarcinile atribuite, dar a observat din ce în ce mai des că nu găsește sprijin în rândul conducerii, care îi arunca lui toate sarcinile. Ofițerii superiori au preferat să se distanțeze de toate problemele.

Vadim a început să înțeleagă că încet, dar sigur, el va fi fost „numit” principal vinovat pentru toate eșecurile și neajunsurile, pentru că înțelegea că mai devreme sau mai târziu va veni momentul când cineva va trebui să răspundă pentru abaterile grave.

Soțul meu a raportat în mod repetat șefului TOVVMU, contraamiralul Oleg Zhuravlev, despre toate problemele cu echipamentul, inclusiv necesitatea creării unui sediu de cel puțin 100 de persoane, dar i s-a alocat numărul minim de oameni.

