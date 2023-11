"Egoist, egocentric. A fost copil de bani gata, dar de calitate proastă" Medicul care l-a tratat pe irinel Columbeanu îl face praf pe acesta

Internat la azil, Irinel Columbeanu a rămas și fără medicul psihiatru care i-a fost alături în ultimele luni, care i-a descoperit boala de care suferit, i-a cumpărat medicamentele și i-a prescris tratamentul.

Alexandra Ion a răbufnit după ce acesta a sunat-o și i-a reproșat că și-ar face imagine pe spatele lui.

„M-a supărat foarte tare. M-a sunat si m-a acuzat pe mine și pe Zoltan Nagy (n.r. fost prieten de-al lui Irinel), că am vrut să mă folosesc de imaginea lui, după ce au apărut acele poze (n.r pe CANCAN.RO). Dar am pus acel telefon pe seama bolii lui, nu e bine să te cerți cu pacienții cu demență, plus că e și influențat de cei din jurul lui. Sunt persoane din jurul lui care doresc să încaseze bani de pe urma lui. Niciun prieten însă nu a sărit să-l ajute. El acum caută ajutor financiar, dar foarte puțini au rămas lângă el.

E egoist, egocentric. S-a bazat tot timpul pe faptul că e persoană publică. A fost un copil de bani gata, dar de calitate mai proastă. L-am cunoscut prin Zoltan și chiar am fost dispuși să-l ajutăm fiecare, cum puteam.

Mă deranjează lipsa lui de recunoștință, faptul că a ajuns să ne denigreze. I-am cumpărat medicamentele din banii mei, și eu și Zoltan, costul acestora se ridică lunar la 5-600 de lei”, a declarat Alexandra Ion în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ads