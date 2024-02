Pro TV și-a concediat unul dintre cei mai vechi oameni: "Am fost perceput ca persona non grata"

PRO TV a dat afară unul dintre cei mai vechi angajați ai postului. Producătorul Xavier Dragoescu a fost concediat sub motivul restructurării postului.

Acesta susține că deși era unul dintre cei mai vechi oameni ai stației TV, în ultimul an a fost perceput ca persona non-grata.

"Black Friday în ProTv!

După 29 de ani petrecuți in ProTv, s-a decis restructurarea funcției de “șef de producție” la departamentul Sport!

Vreau doar să le mulțumesc unor oameni precum Costi Mocanu, Felix Draghici, Eduard Coandă (Johny), Ioana Cosma, Leonard Adrian Badea, Mihai Mironica, Stefan Gavrilescu, Andrei Radulescu, Lucian Nemoiu, Ion Alexandru, Raluca Arvat, Corina Caragea, Valentin Mihail, Liviu Berbecanu, Andru Nenciu, Matilda Popa, Bratu V Ioan, Lica Molan, Mihai Aftodi, Adrian Cheltuitoru, cu care a fost o plăcere să lucrez!

Îi mulîumesc lui Dumnezeu că am avut 28 de ani minunați, grație acestor colegi de redacție si nu numai. Am avut de invațat de la fiecare cate ceva, i-am respectat si i-am apreciat atat ca jurnalisti cat si ca oameni. Spun 28 de ani deoarece în 2023 devenisem “ultimul mohican” al redactiei Sport.

Deși am pus bazele ProTv alaturi de ei si am dat o identitate acestui post tv, cândva când ora exactă era dată din Pache Protopopescu, am fost perceput in ultimul an ca “persona non grata”.

Mult succes in continuare si audiențe pe măsură!", a anunțat Xavier Dragoescu.