Grăniceri iranieni şi talibani afgani au avut duminică, 31 iulie, un schimb de focuri la frontiera dintre ţările lor, talibanii anunţând un deces în tabăra lor, transmite AFP.

Forţele iraniene şi talibanii se acuză reciproc pentru deschiderea focului.

''O confruntare între gărzile de frontieră din Iran şi forţele talibanilor a avut loc'' în comitatul Hirmand din provincia Sistan-Balucistan, a declarat guvernatorul acestei regiuni, potrivit agenţiei iraniene de presă Fars.

''Talibanii au trecut ilegal graniţa şi forţele iraniene au ripostat'', a adăugat acelaşi guvernator, care mai afirmă că a fost o confruntare scurtă şi nu există nicio victimă de partea iraniană.

