Constantin Budescu, petrecere de senzatie cu lautari dupa meciul Romaniei

La o zi dupa partida de la Middlesbrough, fotbalistul roman a dat-o pe distractie.Si nu oricum, Budescu a chemat lautarii acasa sa-i cante. Fotbalistul a imortalizat momentul si a postat o fotografie pe Instagram.Anuntat de presa din Arabia ca va fi liber, Budescu este dorit de Marius Sumudica la CFR Cluj si Gigi Becali la FCSB Pana sa-si aleaga viitoarea destinatie, Budescu se distreaza de minune in vacanta."Pe Budescu il astept la FCSB oricand vrea el sa vina. Eu stiu ce intelegere am avut cu el cand a plecat la arabi, iar el stie ca daca vrea sa revina la noi, eu nu am nimic impotriva. Este un jucator foarte bun", a spus Gigi Becali despre Budescu.