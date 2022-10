Copii legați de copac, înfometați și bătuți cu bastonul. Tatăl vitreg, polițist la Transporturi Feroviare, violent cu voia mamei naturale

Un caz șocat a fost descoperit în comuna Șiria din județul Arad, acolo unde doi copii, un băiețel de 9 ani și o fetiță de 10 ani, au fost maltratați în moduri cumplite de către tatăl vitreg.

Potrivit publicației Aradon, bărbatul, care este polițist la Poliția Transporturi Feroviare, a pus lacăt pe frigider pentru ca cei doi copii să nu mănânce, i-a legat de un copac din grădină, îi bătea în repetate rânduri, uneori cu bastonul din dotare, și nu îi lăsa să meargă la școală.

În tot acest timp, mama naturală a celor doi copii aproba tacit. Mai mult, femeia, pentru a-i face pe plac soțului, își bătea propriii copii.

Cei doi copii au reușit să scape abia după ce băiatul de 9 ani a mers la sediul Poliției din Șiria unde a povestit prin ce a trecut.

Acum, copiii se află în siguranță, la un centru al DGASPC Arad, departe de mama și tatăl vitreg. Pe numele acestora au fost emise ordine de protecție. Astfel, bărbatul nu are voie să se apropie de copii pentru următoarele 6 luni, iar mama pentru o perioadă de 2 luni.

„Inițial nu ni s-a deschis ușa și, în urma repetatelor vizite la domiciliu, am reușit să luăm legătura, în sensul că doamna ne-a sunat, pentru că i-am lăsat o invitație în poștă, și atunci a spus că ea este la serviciu și urmează să vină la Primărie pentru a face declarații în ceea ce privește situația familială, ceea ce nu s-a concretizat practic. Am fost și la școala unde învață cei doi copii și din informațiile obținute și de la vecini – care au dorit să rămână anonimi, în sensul că nu vor să aibă de-a face cu familia în cauză – am reușit să obținem informații că cei doi copii sunt înscrişi la şcoală, dar nu frecventează zilnic cursurile, sunt îmbrăcați necorespunzător, în sensul că afară este frig și ei sunt îmbrăcați foarte sumar și nu sunt îngrijiți și supravegheați de părinți. Am revenit la domiciliu, dânșii nu ne-au deschis ușa și atunci am luat legătura și cu Poliția. Băiețelul a anunțat Poliția, este în clasa a treia, are 9 ani. S-a dus și a declarat că a fost abuzat și de către mamă, și de către tată și noi ne-am deplasat în ziua respectivă la sediul Poliției și am stat de vorbă cu toți. Până la urmă copiii au fost luați”, a declarat Voștinar Ligia, asistent social în cadrul Primăriei Șiria.

