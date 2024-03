Orezul de vită, alimentul minune care poate înlocui carnea de vită. Cât costă și ce proprietăți are „orezul roz”

Cercetătorii sud-coreeni au crescut celule de vită în boabele de orez, ceea ce spun ei că este un pas major către obținerea unei surse de proteine ​​durabile, accesibile și ecologice, care ar putea înlocui vitele de fermă pentru carne.

Profesorul Jinkee Hong de la Universitatea Yonsei din Seul, care a condus cercetarea publicată în revista Matter luna aceasta, a declarat că „orezul de vită” este primul produs de acest gen. Folosește particule de cereale ca bază pentru cultivarea celulelor musculare și adipoase animale, scrie Reuters.

În cadrul cercetării, boabele de orez au fost tratate cu enzime pentru a crea un mediu optim pentru creșterea celulelor, apoi au fost infuzate cu celule bovine care sunt cultivate pentru a obține produsul hibrid final, care seamănă cu un bob de orez roz.

Echipa Yonsei nu este prima care lucrează la produse din carne cultivate în laborator. Companii din întreaga lume au lansat carne cultivată; una dintre cele mai recente implică pui și anghilă pe bază de plante cultivate pe bază de soia, comercializate în Singapore.

Echipa lui Hong a spus că orezul are un avantaj în ceea ce privește siguranța față de soia sau nuci, deoarece mai puține persoane sunt alergice la acesta.

„Dacă se va dezvolta cu succes în produse alimentare, orezul de vită de cultură ar putea servi ca o sursă durabilă de proteine, în special în mediile în care creșterea animalelor tradiționale este nepractică”, a spus el.

