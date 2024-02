Razboi in Ucraina: Zelenski e asteptat astazi la Paris pentru semnarea unui acord bilateral de securitate

Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainian Volodimir Zelenski vor semna astazi la Elysee un acord de securitate intre cele doua tari, a anuntat presedintia franceza, ieri 15 februarie a.c.. "Acest acord urmeaza angajamentele care au fost luate in formatul G7, in marja summit-ului NATO de la Vilnius in iulie anul trecut", a reamintit Elysee. Liderii NATO nu au stabilit un calendar pentru aderarea Ucrainei la Alianta Atlantica, dar tarile G7 s-au angajat sa ofere un sprijin ... citește toată știrea