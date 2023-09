Câți criminali se plimbă liberi pe străzi?

În condițiile în care România este o țară deja vândută, cu o datorie externă de peste 154 miliarde euro, iar conducătorii se află într-un nesfârșit concediu, ce ne mai așteaptă? Mai aude cineva durerea celor cuprinși de flăcări la Crevedia? Cine vrea să mai audă strigatul pompierului "toți ai noștri sunt acolo"?

În ultima vreme, suntem martorii unui timp halucinant!

Viitor? Onor la drapelul României care în fapt nu mai este Onor, statuia lui Mihai Viteazul ascunsă, spre uitare, printre blocurile orădene, pe locul domnitorului român fiind ridicată statuia regelui ungar Ladislau, oameni uciși pe stradă de beizadele cu mintea întunecată de droguri, oameni arși de vii în nesfârșite explozii, militari puși să strige, în timpul ședințelor de tragere cu armamentul, "pac, pac, pac", pentru că nu au muniție de manevra pentru instrucție!

OMERTA - Legea tăcerii?

Nicolae Ceaușescu, președintele României a fost asasinat în Sfânta zi de Crăciun, la 25 decembrie 1989, pentru subminarea economiei, deși România nu mai avea nicio datorie față de băncile străine! Dacă aleșii noștri gândesc la "tinerețea fără bătrânețe", vânzând tot ce am avut, de la păduri, aur, resursele de petrol și gaz, până la "mijlocirea" adopțiilor pentru copiii despre care nu se mai știe nimic astăzi, de ce a fost ucis Nicolae Ceaușescu?

Cine avea nevoie să aducă România în genunchi în fata păpușarilor și a intereselor străine?

România normală?

Fără să îndemnăm la atitudini neconforme cu respectul fată de Lege, reiterarea informațiilor obligă la aducere aminte!

Cine îi mai apară pe românii obișnuiți, oameni simpli, plătitori de taxe și impozite?

Legea rămâne lege numai pentru cel care împins de foame ia un salam dintr -un magazin, în timp ce pentru "miliardarii de carton" legea este umilită și ascunsă după ușa?

Câți criminali beneficiază de clemență justiției? Un popor care nu mai este popor, mințit, manipulat, cumpărat pentru a fi complice la înmormântarea părinților noștri în saci de plastic?

Rușinea lipsește cu desăvârșire! Cine spunea " din fericire au murit numai 10 oameni"?

Ce mai înseamnă viață unui OM într-o tară împinsă la marginea prăpastiei?

Colectiv - rămâne un cuvânt care trebuie să ardă și să ne trezească la realitate! Incendiul de la ATI Piatra Neamț, incendiul de la Matei Balș obligă la neuitare!

Crevedia rămâne o rușine sau o dovadă că statul mafiot funcționează?

Cum este posibil că până acum, după aproape 8 zile, să nu avem vinovați, în condițiile în care 58 de oameni se zbat între viață și moarte, 4 fiind deja decedați, iar încă 14 intubați?

Cum este posibil că într-o Românie care se vrea normală, să fie încătușat și amendat ginerele unor oameni arși de vii la Crevedia, pentru că a pătruns în locuință distrusă de flăcări pentru a caută certificatele de naștere necesare înmormântării acestora, în timp ce nici acum nu se vrea să se știe cine a dat ordinul ca pompierii să intre în iadul declanșat de flăcări?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

