CSM Bucuresti s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa sustinuta de Primaria Generala a Capitalei a trecut de Valcea

In tur, CSM Bucuresti s-a impus cu scorul de 33-24 (13-12), iar cu 51-54 la general se califica in sferturi. In aceasta faza va intalni castigatoarea dintre CSKA Moscova - Krim Ljubljana (20-25 in tur).In faza grupelor, afectata de multiple amanari/anulari de meciuri din motive pandemice, SCM Ramnicu Valcea a incheiat pe locul 6 (grupa B), iar CSM Bucuresti pe locul 3 (A). Toate echipele din cele doua grupe s-au calificat in optimi, in urma unei decizii a EHF Sferturile de finala sunt programate intre 3-11 aprilie, urmate de Turneul Final Four de la Budapesta, in 29-30 mai.Detinatoarea Ligii Campionilor este formatia Gyor ETO.