Croitoreasa Vioricai Dancila a ajuns directoarea Centrului Cultural Vrancea. Ce nota a obtinut la concursul in care a surclasat un profesor de arte

Renunta la politica

Nausica a castigat concursul organizat de Consiliul Judetean Vrancea, institutie careia i se subordoneaza structura culturala care este finantata de la bugetul judetului.Candidatura ei la acest post a fost o surpriza in mediul politic local, mai ales ca a activat toata cariera, timp de 23 de ani, in domeniul modei. Pana acum a avut doar legaturi intamplatoare cu zona culturii traditionale, de care se va ocupa de acum inainte.In cadrul concursului organizat de Consiliul Judetean Vrancea, candidatii au fost obligati sa aiba studii superioare fie juridice, fie in domeniul artelor. Nausica Mircea, absolventa de facultate de Drept, a bifat prima conditie.Designerul vestimentar a surclasat in competitie un profesor de la Liceul de Arte din Focsani, care avea studii superioare in domeniul artelor.In urma cu doua luni, Nausica dezvaluia ca s-a ocupat personal de vestimentatia Viorica Dancila, in vremea cand aceasta din urma era prim-ministru , cu care a ramas in relatie si in prezent."Majoritatea criticilor de moda au apreciat tinutele si stilul doamnei premier. M-a creditat, iar eu am reusit sa dau frau liber creativitatii si am conturat tinute clasice, discrete, decente si elegante, am indraznit culori tari si linii simple cu un dram de chic sau de ceva din personalitatea doamnei in fiecare tinuta. Nu am facut niciodata tam-tam pe subiect, nu am vrut sa ies in evidenta, dar m-am bucurat de fiecare data cand o vedeam cu cata naturalete si eleganta imi poarta creatiile", povestea Nausica. Pana la publicarea rezultatelor acestui concurs, castigat cu o medie totala de 9,46, au mai fost organizate doua examene. La primul nu s-a prezentat nimeni, iar la cel de-al doilea comisia de concurs i-a picat pe ambii candidati, unul fiind chiar fostul director al institutiei pana acum, celalalt fostul director al Ateneului Popular din Focsani."Am cautat pe site-ul de cariere si am vazut ce implica aceasta functie. Eu sunt o fire creativa si mi-am zis ca nu e ceva imposibil. M-am sfatuit si cu copiii, care chiar mi-au dat ideea organizarii unei cafenele culturale. Mai sunt oameni care fac traditii si pot sa-i reprezint din punctul acesta de vedere. Vreau sa ma implic si la scoala populara de arta ", ne-a spus Nausica Mircea.Cat despre moda, sustine ca in ultimul an, din cauza pandemiei, nu a lucrat aproape nimic, doamnele nu au mai solicitat haine pentru evenimente, iar situatia este inca instabila. Mai rau ii pare ca va trebui sa renunte si la statului de om politic.Nausica Mircea este in prezent coordonatoarea locala a partidului lui Victor Ponta , Pro Romania, si va trebui sa-si dea demisia din functia politica, incompatibila cu statutul de director de institutie.Ea a candidat din partea acestei formatiuni la functia de deputat, la alegerile din decembrie 2020, fara succes insa.De aproape trei luni, Nausica Mircea scrie cu o frecventa aproape zilnica si pe blogul lui Ion Cristoiu.