Griji noi pentru cei care vor să cumpere un apartament: "Proprietarii nu spun, evident, la avizierul blocului nu apare nimic"

Mulți dintre cei cei care au planuri să cumpere o locuință au amânat o decizie în acest sens din cauza prețurilor mari. Unii așteaptă o perioadă mai stabilă economic, alții adună noi îngrijorări și caute metode de precauție.

Este cazul unei tinere care vrea să știe cum se poate asigura cineva care vrea să cumpere un apartament că acesta nu este într-un bloc infestat de ploșnițe.

"Salutare,

Cei care intenționați să cumpărați un apartament în București, știți probabil că o bună parte din oraș este infestată cu ploșnițe. Proprietarii nu spun, evident, la avizierul blocului nu apare nimic ...

Voi cum faceți să va asigurați că veți cumpără într-un bloc fără infestație? Mulțumesc.

Pentru cei care nu știu, ploșnițele NU au legătură cu mizeria / curățenia, ele pot fi găsite și în hoteluri de 5 stele. Se scapă foarte greu de ele, mai ales când migrează încontinuu de la apartamentele vecine care nu-și permit sau nu pot să-și facă dezinsecție", a scris aceasta pe grupul Viața și banii de pe Facebook.

"Eu nu am auzit de așa ceva până acum"

În comentarii, mulți spun că nu au auzit de o astfel de problemă până acum.

Născută si crescută în București. Dar de asa ceva nu am auzit pe nimeni. Deși am luat contact cu câteva sute de apartamente in ultimii ani. Ciudat ..."

"Nu am auzit de așa ceva în București. Noi nu avem, vecinii nu au și nici nu am auzit pe nimeni până acum."

"Oare pe ce lume trăiesc unele persoane care răspund aici??

Biblioteca Națională din București a fost infestată masiv cu ploșnițe, a stat închisă luni de zile pentru dezinsecție. Iar unii spun senin că "n-am auzit de așa ceva", a dat replica autoarea postării.

"Câți oameni merg la Biblioteca Națională? Câți oameni au habar unde e? Doar pentru că au fost ploșnițe într-o instituție de stat nu înseamnă că e o epidemie de ploșnițe. Sunt născută în București, am făcut facultatea acolo și nu am călcat niciodată în Biblioteca Națională. Sunt zeci de alte biblioteci în București. Dacă erau așa multe ploșnițe erau în mai multe biblioteci, nu în una singură."

"Ploșnițele există, dar sunt cazuri izolate"

"Dacă a fost biblioteca infestată nu înseamnă că sunt și 30% din apartamentele bucureștene, cum scria autorul mai sus. Da, ploșnițele există, dar sunt cazuri izolate, momentan. Adică între gândacii de bucătărie, sau cei de canalizare și ploșnițe, sunt șanse mai mari să găsim gândaci. Da, sunt și la hoteluri de lux, dar, repet, nu înseamnă că e invazie și avem șanse mari să le întâlnim."

"Cumpărați în sezonul cald"

Totuși, cineva a luat problema în serios și i-a oferit sfaturi.

Cumpărați în sezonul cald. Este perioada când oulele de ploșnițe eclozeaza, la minim 25 grade, stați de vorba cu vecini din imobil, urmăriți ghenă de gunoi și vedeți dacă se aruncă nejustificat de mult mobilier mic și mare, linoleum,tapet, parchet...vedeți dacă la avizier sau pe geam sunt lipite oferte de la firme de deratizare. Dacă e apt vechi plosnitele se pot ascunde chiar în parchet, sub tapet, în ramă termopan, pot depune ouă care rezistă până la 1 an. Dacă cumpărați totuși și aveți suspiciune puteți cumpăra pat din fier forjat, se poate salva și saltea și cadrul.

Înfoliați picioarele patului cu scotch adeziv și vedeți dacă se prinde ceva pe el. Eu am avut ploșnițe, în apt nou, în 2020, cu mobilă nouă luată din depozit..se scapă dar greu, am avut 1 camera din cele 4 din fericire, am scăpat în 3 luni de ele. ....vecinii nu recunosc în veci dacă au avut vreodată. .posibil erau deja ouă depuse în saltea. Asta vara în sect 3 f multe blocuri vechi aveau ploșnițe, blocuri de garsoniere cele de 10 etaje, blocuri vechi cu scări multe și subsol. Plosnitelor le place și curățenia și căldura. Se scăpa de ele nelocuind 1-2 ani în apt, dând cu gaz e metodă tradițională cu care scapi la fel fără a locui acolo, sau tot așa plătești firma pt nebulizare nu locuiești acolo, înfoliezi tot, arunci canapele, speli la 50 grade tot ce poți textil.

E o lupta fizică și psihologică cu aceste insecte pt că sunt f parșive în stadiul de nimfe sunt micuțe și transparente, nici nu le observi...devin roz și apoi cresc după ce se hrănesc. Eu prima oară am văzut pe perete și am simțit mirosul specific, mi-a luat 2 sapt să înțeleg ce am în casă și cu ce ne confruntăm. Am aruncat canapea nouă, am dus la spălat covoare,draperii, și stat 1 luna cu covor îndoliat, am înfoliat toate obiectele micuțe, am spălat tot ce se putea, am pus în congelator conținutul unor perne decorative. Deci, riscul există și la apt nou și vechi, dar se poate scăpa de aceste insecte dacă va dați seama din timp."

"Înainte de a cumpăra un apartament, încercați să discutați cu diverse persoane care stau în bloc. Alți locatari nu cred că au interesul să ascundă dacă sunt întrebați.

Mergeți pe scări, la fiecare etaj și verificați curățenia. Poate ploșnițele nu au direct legătură cu mizeria, dar sunt alți gândaci care au.

Dacă îți e frică de ploșnițe, atunci clar ar trebui să scapi de toată mobila veche din apartamentul achiziționat. Cu vecinii nu prea ai ce face dacă nu iau și ei măsuri..."

"Am fost nevoită să arunc 2 saltele și un pat"

"Este oribil când sunt ploșnițe într-un apartament, pentru că ies noaptea pe ziduri, oribil, mi s-a întâmplat și mie am închiriat garsonieră la o doamnă în vârstă din București.... O închiria nepoată pentru doamna care avea 85 de ani, a venit cu noptiere și haine și bineînțeles ploșnițe..... A stat 3 - 4 luni iar eu am fost nevoită să arunc 2 saltele și un pat și bineînțeles de mai multe ori dezinfecție.... Cred că m-am chinuit 6 luni și 3 - 4 chiriași că să scap..... Mare grijă că nu se scăpa ușor!"

"Niște mizerii. În bloc nou construit în 2019, au avut părinții mei anul trecut ploșnițe, au luat de la apartamentul de lângă ei, ce era închiriat!! Chiriașii neîngrijiți aduc de regulă astfel de specii.

A fost un chin până au scăpat de ele.

Cu echipe speciale de dezinsecție, diverse soluții, aruncat mobilă, pat, saltea. Peste 5000 Ron gaură în cheltuieli cu remobilat.

Am văzut un anunț în lift și într un bloc vechi recent din 1972, cu aveți grijă, vizitatori nepoftiți în bloc, ploșnițe!"

"Un fake-news care apare din când în când"

Cineva a venit cu altă teorie.

"Eu am citit chiar săptămâna trecută că povestea cu epidemia de ploșnițe e un fake-news care apare din când în când, de obicei pentru a deturna atenția de la o problema politică mai delicată. Este întâlnită în toate țările europene și pe continentul american. Ploșnițele se stabilesc în saltea, mochetă și canapele și odată colonizată casă, se scapă de ele foarte greu; sunt o problema în hoteluri și pensiuni, unde mochetă e veche, musafirii mulți și curățenia temeinică rară. În apartamente nu cred că sunt o problema care să nu poată fi rezolvată mai ales când le punem la punct, adică scoatem mochetele dacă sunt, zugrăvim și punem mobilier nou. Să migreze ploșnițele pe coridoare? Nu cred."

