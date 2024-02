Iran - Qatar, meci memorabil în semifinala Cupei Asiei. Incredibil ce s-a întâmplat în ultimele secunde VIDEO

A doua semifinală a Cupei Asiei a produs un meci memorabil între gazda competiției și deținătoarea trofeului, Qatar, și una dintre marile favorite, Iran.

Oarecum surprinzător, Qatar s-a impus cu 3-2, revenind de la 0-1, goluri marcate de Gaber (17), Afif (43), Ali (82), respectiv Azmoun (4) și Jahanbakhsh (51, din penalty).

În inferioritate numerică din minutul 90+3, Iran a forțat egalarea și a fost la un pas de gol în ultimul minut al prelungirilor, mingea lovind însă bara.

Qatar își va apăra astfel trofeul cucerit în 2019, urmând să joace în marea finală contra Iordaniei, care a învins marți Coreea de Sud, scor 2-0.

🚨🚨| CHANCE: IRAN HIT THE POST IN THE LAST SECONDS!!!

Iran 2-3 Qatar #ASIANCUP2023

pic.twitter.com/BZuK06oVnA