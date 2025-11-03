O consiliera PP-DD a lesinat in sedinta CJ Mehedinti, cand a vazut ca va fi exclusa

O consiliera a Partidului Poporului a lesinat, marti dimineata, in timpul sedintei Consiliului Judetean Mehedinti, dupa ce a citit pe ordinea de zi a sedintei ca urmeaza sa fie exclusa din Consiliu.

Femeii i s-a facut rau cand a citit ca pe ordinea de zi a sedintei se afla si un proiect de hotarare de excludere a ei din randul consilierilor judeteni, informeaza Romania TV.

Consiliera a lesinat si a fost preluata de o ambulanta.

Potrivit presedintelui PP-DD Mehedinti, ea nu mai facea parte din partid de mai multe luni, astfel ca urma sa fie exclusa din Consiliul Judetean. In schimb, femeia spunea ca reprezinta in continuare Partidul Poporului in CJ Mehedinti.

