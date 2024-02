Dan Negru, după ce a auzit de cancerul Regelui Charles: ”Tatăl meu a fost așa” VIDEO

Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă de cancer, a anunţat luni Palatul Buckingham, precizând că nu este vorba de cancer de prostată. Boala a fost descoperită în timpul operaţiei sale pentru prostata mărită.

Printre cei care au reacționat la auzul veștii a fost și realizatorul de televiziune Dan Negru, care a postat pe rețelele sociale un mesaj adresat sistemului de sănătate din România.

”Tocmai ce am auzit la radio, din nou, știrea despre boala Regelui Charles. La noi, cancerul e breaking news doar atunci când Regele Charles îl face. Peste 100.000 de români, spun ziarele și statisticile, sunt depistați anual cu cancer în România și totuși suntem țara care dă cei mai puțini bani bolnavilor de cancer din toată Europa.

În schimb, avem un buget de 8 miliarde de euro pentru armată. Suntem neputincioși în fața cancerului de multă vreme. Încă din antichitate, Hipocrate a dat numele bolii, atunci când a descoperit că tumorile se întind ca picioarele unui crab. Carcinom vine de la ”karkinoma”, crab în greacă.

O sută de mii de români depistați cu boala asta în fiecare an. Morții de cancer sunt anonimi, tatăl meu a fost așa. Războaiele sunt breaking news. Regele Charles, atunci când face cancer, aduce breaking news-ul în România, în țara care are peste 100.000 de oameni depistați în fiecare an cu cancer”, a spus Dan Negru pe TikTok.

Ads

@dannegruoficial Cancerul e breaking news la noi doar când îl face regele Charles! Suntem neputincioși în fața cancerului încă din antichitate, Hypocrate a dat numele de "cancer" de la aspectul tumorilor întinse pe toate direcțiile ca picioarele unui crab. "Carcinom" vine de la "karkinoma" care înseamnă crab! ♬ sunet original - Dan Negru