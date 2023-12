Soția lui Dani Oțil a ajuns la spital înainte de Sărbători: ”Îmi bubuie capul”

Fotomodelul Gabriela Prisăcariu, soția cunoscutului prezentator Dani Oțil, s-a confruntat cu grave probleme de sănătate chiar înainte de Sărbătorile de Iarnă.

„De obicei nu merg la spital așa foarte repede, dar acum pentru că deja sunt de două zile, mă simt foarte rău și iau pastile și mă simt și mai rău, am decis să merg la spital pentru că nu vreau să îl îmbolnăvesc și pe Tiago (n.r. copilul cuplului) și se pare că de la el am luat cumva, pentru că el a avut primul febră, dar el este bine.

În doar două zile a avut doar două episoade de febră, în schimb mie îmi bubuie capul, urechile, nasul, gâtul, așa cp am decis să merg la spital, ca să fie totul sub control pentru Tiago.

Ar trebui să-mi iau câteva zile libere, a spus doamna doctor. E decembrie, cea mai aglomerată perioadă din an, cine își ia zile libere cu două săptămâni înainte de Crăciun?!”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe rețelele sociale.

„Sunt bine, am doar o gripă, nu am altceva. Mi-am făcut niște analize de sânge, este doar o gripă. Simptomele sunt ok acum. Mulțumesc că sunt bine”, a clarificat ea, pentru FANATIK.

