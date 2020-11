Daniel Florea, audiat la DNA. Procurorii au ridicat documente de la Primaria Sectorului 5 care au legatura cu achizitia de tablete

Precizarile primariei

Tabletele, in depozit

Intrebat daca ancheta ar putea viza achizitia de tablete pentru elevi, el a raspuns: "Primaria Secorului 5 nu a mai achizitionat tablete pentru elevi. Voi vedea".Procurorii DNA au facut, joi, perchezitii la mai multe adrese din Capitala si judetul Ilfov "in doua cauze penale ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei, presupus savarsite in cursul anului 2020 si anterior", arata un comunicat al institutiei.Ofiteri ai Politiei Judiciare din cadrul DNA au ridicat documente financiar-contabile de la societatea Economat SRL, dar si alte documente din cadrul Primariei Sectorului 5, de la departamentele de specialitate, legate de relatia cu aceasta societate comerciala, potrivit unei precizari a Primariei Sectorului 5.Actiunea ofiterilor Politiei Judiciare din cadrul DNA are legatura cu achizitia de tablete facuta de Economat SRL, arata sursa citata.La momentul transmiterii acestui comunicat, actiunea se afla in plina desfasurare, precizeaza oficialii.Primarul Cristian Popescu-Piedone sustine ca Sectorul 5 are, inca din august, 30.000 de tablete pentru elevi cumparate de fosta administratie a lui Daniel Florea. Dar toate aceste tablete ar sta intr-un depozit al unei societati edilitare, din cauza ca un director nu vrea ca ele sa fie distribuite.Mai exact, Piedone sustine ca a descoperit tabletele in depozitele societatii Economat Sector 5 SRL. Aceasta este condusa de Petre Leonard, cunoscut ca apropiat al lui Marian Vanghelie (fost primar de al sectorului si ulterior consilier local in perioada 2016 - 2020 - n.red.).Primarul transmite ca pe 9 noiembrie, Consiliul Local al sectorului a decis ca aceste tablete sa ramana in patrimoniul Economat SRL dar sa fie distribuite elevilor (mai ales ca in aceasta perioada cursurile se desfasoara doar online).Problema este ca Petre Leonard n-ar dori acest lucru din cauza ca nu reiese din hotararea de Consiliul Local de pe 9 noiembrie in ce fel vor fi tabletele scoase din evidenta contabila a Economat Sector 5 SRL.