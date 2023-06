”Coșmarul” Simonei Halep a mai dat o lovitură. Ce-a pățit pe iarbă semifinalista de la Roland-Garros

Tenismena braziliană Beatriz Haddad-Maia (10 WTA), semifinalistă la Roland-Garros 2023, a suferit o eliminare surprinzătoare la turneul pe iarbă de la Nottingham (Marea Britanie).

Astfel, în primul tur, din postura de cap de serie 2, Haddad-Maia a fost învinsă de ucraineanca Daria Snigur (157 WTA), care s-a impus cu 6-4, 6-3.

Daria Snigur este tenismena care a eliminat-o pe Simona Halep în primul tur la US Open 2022, înainte ca românca să fie depistată pozitiv cu roxadustat.

De altfel, pentru Snigur, intrată pe tablou la Nottingham ca lucky-loser, victoria contra braziliencei este a doua din carieră contra unei jucătoare din Top 10 WTA, prima fiind cea cu Halep.

Daria Snigur on WTA Tour:

– 2-0 vs. top-10 (Halep, Haddad Maia 🆕).

– 0-3 vs. other players (Riske, Tomova, Marino).

Give her top-10 players only and she will make it to the top. 🇺🇦 pic.twitter.com/a9UW2Q0b17