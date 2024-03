Dezvăluire rușinoasă a unui actor, în ”silicon valiul” României: ”Nu funcționează de 2 ani. Știi cum am aflat asta?”

O situație rușinoasă din cadrul Primăriei Cluj-Napoca a fost semnalată pe rețelele sociale de actorul Bob Rădulescu.

Conform Stiridecluj.ro, actorul clujean Bob Rădulescu a rămas dezamăgit total de administrația locală după ce a ajutat o mămică care avea un băiețel cu dizabilități, să coboare scările cu căruciorul de la camera 15 până la parterul sediului Primăriei, de pe Bulevardul Eroilor.

„Dragă Primărie a Municipiului Cluj-Napoca, nu știu dacă știi, dar la sediul de pe Bulevardul Eroilor, platforma lift destinată urcării și coborârii persoanelor cu dizabilități aflate în scaune cu rotile nu funcționează de 2 ani!!! De 2 ani de zile!!!!! Știi cum am aflat asta? Ajutand ieri o mămică aflată cu băiețelul cu dizabilități în cărucior și pe care cărucior l-am coborât pe scările de acolo, de la camera 15 până la parter.

Așa am aflat că de 2 ani liftul respectiv nu funcționează, că numărul de telefon al firmei din București care a montat liftul și unde am sunat ieri de 3 ori nu mai este valabil, că nu au adresă de mail unde sa-i contactez, dar i-am promis mamei lui Iustin, că așa-l cheamă pe băiețelul ei cel drag, că o să te întreb dacă știi ceva despre situația asta și poți s-o remediezi.

Și am plecat ieri de acolo gândindu-mă la orașul de 5 stele, la silicon valiul României, la orașul smart și copleșit de tech and digital la PR-ul de Rai pe pământul ardelenesc care e Cluju' și la cei 2 ani de zile în care nimeni, nici un om din clădirea aia, un administrator, un portar, un inspector, un agent, un polițist local, un primar sau viceprimar, oricine dintre sutele de angajați din subordinea primăriei, chiar nimeni nu a văzut? Nu a știut? Nu a aflat? Nimeni nu s-a sesizat?

Chiar nu a făcut nimeni nimic în 2 ani să remedieze situația și să avem un lift funcțional, lift care ar trebui sa fie un gest de empatie, normalitate și respect pentru omul de lângă noi, pentru un cetățean din comunitate care are viața mai grea și e imobilizat într-un scaun cu rotile? Dragă Primărie...atât de rușine mi-o fost ieri”, a transmis Bob Rădulescu pe o rețea de socializare, conform sursei citate.

Ca o reacție, Primăria a precizat că liftul ar funcționa doar ”la cerere”, însă Bob Rădulescu a subliniat că inclusiv portarul instituției i-a confirmat defectarea liftului.

Ads