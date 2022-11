Cel mai mare diamant roz-intens în formă de pară care a fost scos vreodată la licitaţie ar putea fi adjudecat pentru o sumă impresionantă.

Reprezentanții casei de licitații Christie's din Geneva au anunțat că această bijuterie ar putea fi vândută pentru suma de 35 de milioane de dolari în data de 8 noiembrie, potrivit Reuters.

”Diamantul are 18,18 carate, care este, bineînţeles, un număr extrem de norocos pentru colecţionarii asiatici. Am avut parte deja de un interes enorm din toată lumea”, a spus Max Fawcett, directorul departamentului de bijuterii din Geneva al casei Christie's.

FORTUNE PINK 💎

