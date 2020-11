Reactii dupa moartea lui Maradona. Guardiola: Maradona a facut fotbalul sa fie mai bun

"Era un afis in Argentina, cred ca in urma cu un an, pe care l-am citit si care spunea: Nu conteaza ce ai facut in viata ta Diego, ceea ce conteaza este ce ai facut pentru vietile noastre", a povestit Guardiola."A fost un om al bucuriei si placerilor si prin implicarea sa, el a facut fotbalul mondial sa fie mai bun. Prestatiile sale la Napoli si la nationala Argentinei la CM-1986 au fost incredibile. Odihneasca-se in pace si ii imbratisam familia", a afirmat Guardiola.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la varsta de 60 de ani.CITESTE SI: