Desi au interzis Twitter in toata tara, chinezii il lasa pe Trump sa-l foloseasca in timpul vizitei

Presedintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge si in China, va putea sa foloseasca in aceasta tara Twitter, desi acolo accesul la reteaua de socializare este blocat.

"Nu trebuie sa va faceti probleme in legatura cu comunicarea presedintelui Trump cu restul lumii", a declarat in fata presei Zheng Zeguang, unul dintre ministrii adjuncti de externe chinezi, conform EFE.

Acesta a mai spus ca s-au facut "pregatiri considerabile" pentru ca Trump si sotia sa, Melania, sa simta la Beijing o "ospitalitate calda", a adaugat responsabilul chinez.

Presedintele american, a carui inclinatie de a-si transmite prin postari pe Twitter mesajele politice a starnit numeroase controverse, se va afla saptamana viitoare, de miercuri pana vineri, in prima sa vizita oficiala in China, dupa ce in aprilie l-a primit la resedinta sa de la Mar-a-Lago pe omologul sau chinez, Xi Jinping, impreuna cu sotia acestuia, Peng Liyuan.

In China autoritatile au blocat accesul la Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google si alte retele de socializare sau pagini de Internet.

