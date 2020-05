Pericol de inundatii istorice in SUA, dupa ce doua baraje s-au spart (Video)

Take a look at Midland. So sad Posted by Meteorologist Colleen Mehlberg on Wednesday, May 20, 2020

Ploile puternice din ultimele zile au provocat fisurarea barajelor Edenville si Sanford, determinand o crestere brusca a apelor raului Tittabawassee din apropiere de Midland, un oras cu o populatie de 41.000 de locuitori situat la 200 km nord de Detroit, informeaza AFP.Aproximativ 10.000 de locuitori din acest oras si alti 950 care locuiesc in zonele rurale dimprejur au parasit zona, a informat comitatul Midland pe pagina sa de Facebook.Nu s-au inregistrat victime sau raniti, dar autoritatile au solicitat populatiei sa se refugieze la rude sau in adaposturi deschise in regim de urgenta.Acest dezastru survine in contextul in care Michigan este unul din statele cele mai afectate de epidemia noului coronavirus. Guvernatoarea statului a cerut persoanelor evacuate sa poarte masca si sa respecte masurile de distantare sociala pentru a se evita astfel contaminarea in adaposturi.Serviciile meteorologice au emis un buletin de avertizare privind riscul de inundatii de-a lungul raului valabil pana joi dimineata, calificand situatia ca fiind "deosebit de periculoasa".Casa Alba monitorizeaza "indeaproape" inundatiile, a asigurat pe Twitter presedintele Donald Trump.Presedintele Trump are programata, joi, o vizita la o fabrica a producatorului de automobile Ford din Ypsilanti, situata la 200 km sud de Midland. Michigan este un stat cheie pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, in care miliardarul republican va candida pentru un al doilea mandat de patru ani.