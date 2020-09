Donald Trump "insulta memoria" lui Nelson Mandela, denunta Congresul National African, in urma unor dezvaluiri

Fostul avocat personal al lui Donald Trump Michael Cohen il acuza pe presedintele american, intr-o carte de memorii de declaratii rasiste vizand mai multi lideri de culoare, intre care si predecesorul sau Barack Obama , dar si simbolul luptei impotriva apartheidului.Potrivit cotidianului The Washington Post (WP), Cohen il citeaza pe Trump afrimand ca Mandela "nu este un lider adevarat" si-l prezinta facand elogiul regimului de apartheid."Toate popoarele indragostite de libertate sunt coplesite de aceste insulte (...) din partea unei persoane care nu este, ea insasi, un model de leadership competent", a atacat intr-un comunicat, marti, ANC."Trump este un om al clivajului, misogin si fara respect", denunta ANC, subliniind "contrastul izbitor" intre locatarul Casei Albe si Mandela, care "intelegea valoarea prieteniilor internationale".Fundatia Nelson Mandela apreciaza, la randul sau, ca "liderii care se comporta ca Trump" nu se afla in pozitia de face "comentarii de autoritate" despre viata si opera lui Mandela.Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a Casei Albe l-a prezentat pe Cohen drept un "criminal in dizgratie" si un "avocat radiat" din barou."El si-a pierdut orice credibilitate si nu este surprinzator ca asistam la aceasta tentativa de a profita de minciunile sale", a declarat Kayleigh McEnany intr-un e-mail transmis AFP.Nelson Mandela a fost ales presedinte in 1994 dupa aproape 30 de ani de inchisoare din cauza luptei sale impotriva regimului rasist de apartheid.Laureatul Premiului Nobel pentru Pace s-a retras din viata politica cinci ani mai tarziu. El a murit in 2013, la varsta de 95 de ani.