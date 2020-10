Statele Unite: Doctorul Anthony Fauci spune ca infectarile cu coronavirus de la Casa Alba puteau fi prevenite

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Cativa consilieri apropiati ai lui Trump si politicieni republicani de top au fost testati pozitiv la coronavirus de cand presedintele a anuntat vineri ca el si prima doamna, Melania Trump , au contractat virusul."Priviti la ce s-a intamplat in aceasta saptamana la Casa Alba", a spus Fauci intr-un interviu pentru Kennedy Political Union de la American University, raspunzand unei intrebari despre ce sfat ar da in legatura cu modul in care oamenii pot discuta despre actiuni preventive cu rude care considera ca pandemia este o farsa."E o realitate, chiar acolo. Si cu fiecare zi care trece, apar tot mai multi oameni infectati. Nu e o farsa. E o situatie nefericita sa vezi asa ceva, deoarece ar fi putut fi prevenita", a spus Fauci.El este un vechi sustinator al ideii ca purtarea mastii ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului.Trump s-a intors luni la Casa Alba din spitalul militar unde a stat trei nopti pentru a fi tratat impotriva COVID-19, spunandu-le americanilor "sa iasa" si sa nu lase ca vietile sa le fie dominate de virus.El a parasit spitalul purtand masca, dar a dat-o jos pentru fotografii pe balconul Casei Albe si nu a pus-o inapoi cand a intrat in cladire.Presedintele, care este in urma rivalului democrat Joe Biden in sondajele de opinie inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, a sustinut o redeschidere mai rapida a economiei si a scolilor si i-a acuzat pe democrati ca impiedica asta din motive politice.Trump a purtat rar masca in public, iar la intrunirile sale de campanie sau la evenimentele de la Casa Alba deseori nu se respecta distantarea sociala.Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase, a pus partial pe seama esecului tarii de a aplica izolarea completa noua crestere a numarului de infectii cu coronavirus.Peste 210.000 de persoane au murit in SUA din cauza coronavirusului si peste sapte milioane s-au infectat, cel mai ridicat bilant din lume.