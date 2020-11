Trump spune ca intentioneaza sa participe sambata la un miting al sustinatorilor sai la Washington/"Alegerile au fost trucate"

"Imi incalzeste inima sa vad toata aceasta enorma sustinere, in special aceste adunari spontane care infloresc in toata tara, dintre care una de amploare sambata in D.C. As putea chiar sa incerc sa trec sa zic buna ziua", a postat Trump pe Twitter . "Alegerile au fost trucate", a repetat el cu acest prilej.Donald Trump, aproape absent din viata publica dupa alegerile prezidentiale, va iesi vineri din umbra pentru prima data de la anuntul victoriei lui Joe Biden.Presedintele republican, care refuza sa raspunda intrebarilor presei de zece zile, urmeaza sa sustina o alocutiune la ora locala 16.00 (21.00 GMT), din gradinile Casei Albe, privind operatiunea "Warp Speed", care coordoneaza strategia de vaccinare a guvernului impotriva coronavirusului. Casa Alba se pregateste pentru un al doilea mandat al lui Donald Trump, a afirmat vineri un consilier pe probleme economice al miliardarului republican, care refuza sa accepte victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, scrie AFP."La Casa Alba noi continuam sa lucram considerand ca Trump va avea un al doilea mandat", a afirmat Peter Navarro, pentru Fox Business."Cred ca este cu adevarat important (...) sa se inteleaga ca noi vrem buletine de vot verificabile, un scrutin care poate fi certificat si o ancheta asupra numarului in crestere de alegatii de frauda facute.CITESTE SI