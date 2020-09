Trump spune ca nu a vazut dovezi in legatura cu otravirea lui Navalnii

"Nu am vazut inca dovezi" cu privire la originea acestei otraviri, a declarat intr-o conferinta de presa liderul administratiei de la Washington , subliniind ca Statele Unite vor examina in mod foarte serios acest dosar.Aceasta afacere este "tragica", "teribila", a comentat Trump, reamintind ca se intelege bine cu presedintele rus Vladimir Putin "De departe, am fost mai ferm cu Rusia decat oricine", a adaugat el.Germania a afirmat miercuri ca Aleksei Navalnii a fost otravit de un agent neurotoxic din clasa Noviciok, provocand noi tensiuni cu Rusia careia Berlinul i-a cerut explicatii.UE, NATO , Washingtonul, Parisul si Londra au exercitat deja presiuni asupra Moscovei in acest dosar.