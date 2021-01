Ironia lui Donald Tusk la adresa tizului Donald din Statele Unite: "Voi continua sa postez orice-ar fi"

I'll be tweeting anyway. Donald T. - Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 9, 2021

Tusk face referire la recenta decizie a administratorilor Twitter de a-i inchide definitiv lui Donald Trump contul de pe reteaua sociala.Ulterior deciziei luate in cursul zilei de 8 ianuarie, Trump a incercat sa posteze de pe contul oficial al presedintiei SUA si de pe cel al echipei sale de campanie electorala. Ambele tentative au fost inabusite de algoritmul Twitter , care a sters mesajele la foarte scurt timp dupa aceea.Cu toate acestea, multi apropiati se asteapta ca Trump sa aiba si alte tentative de a reveni pe reteaua sociala. Interzicerea accesului la Twitter a venit la scurt timp dupa ce oficialii Facebook sau cei ai Instagram au luat decizii similare.In acest context, Tusk a postat pe Twitter un mesaj ironic, fals atribuit lui Donald Trump, cu care imparte initialele numelui si ale prenumelui. "I'll be tweeting anyway. Donald T." (Voi continua sa postez orice-ar fi. Donald T.".