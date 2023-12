Care au fost cele mai ascultate cărți în România, în 2023. Un singur scriitor autohton printre preferințele românilor

Românii au petrecut de trei ori mai mult timp ascultând audiobook-uri, acesta fiind formatul de carte cu cea mai accelerată creştere din România în 2023, potrivit aplicaţiei de streaming Voxa, care estimează că piaţa de carte digitală va ajunge în următorii trei ani la 50-60 milioane de lei.

Piaţa digitală de carte şi ascensiunea audiobook-urilor

E-book-urile şi audiobook-urile au cunoscut o creştere accelerată în ultimii ani, iar formatele digitale au ajuns să reprezinte până la 15% din vânzările de carte la nivel european, potrivit unui raport al Federaţiei Editorilor Europeni.

Estimările Voxa arată că piaţa de carte digitală – audiobook şi e-book – va ajunge în următorii trei ani la 50-60 milioane de lei (11-13 milioane de dolari) şi va reprezenta cel puţin 10% din totalul pieţei de carte din România (conform „Piaţa de carte digitală din România”, prima cercetare de piaţă dedicată audiobook-urilor şi e-book-urilor din România, realizată de către Voxa în mai 2023). Voxa va încheia cel de-al doilea an de activitate cu venituri din abonamente în valoare de circa 2,3 milioane de euro (triplarea cifrei de afaceri versus anul anterior) şi peste 300.000 de utilizatori activi, după numai doi ani de activitate. Această creştere se reflectă şi în creşterea categoriei - dacă anul trecut cărţile digitale reprezentau sub 1% din totalul pieţei de carte, la finalul acestui an vor depăşi 3%.

Dan Vidrascu, CEO Voxa şi Co-CEO Litera: „Rezultatele extraordinare din acest an ne confirmă că în România avem un public cititor foarte racordat la tendinţele de lectură din alte ţări europene. Având acces la platforme de streaming cu un conţinut foarte variat, tot mai mulţi cititori descoperă avantajele alternării formatelor de carte în ritmul alert al vieţii cotidiene”.

Tendinţe de consum

Cele mai consumate categorii de conţinut pe Voxa în 2023 au fost cele de dezvoltare personală (31%), ficţiune (29%), biografii (17%) şi conţinut pentru copii (16%). Cărţile în format audio rămân în topul preferinţelor pe Voxa cu 514.663 de cărţi ascultate în 2023.

Printre cele mai aşteptate lansări pe Voxa în format audiobook în 2023 se numără „Nu mă poţi răni” (David Goggins), „Cele şapte surori. Atlas. Povestea lui Pa Salt” (Lucinda Riley), „Icebreaker” (Hannah Grace), „Epoca Viciului” (Deepti Kapoor), „Furia” (Alex Michaelides) sau „Să te Mut” (Andrei Ciobanu). Cea mai populară carte din platformă a fost „Gândeşte ca un călugăr”, care a fost distribuită pe canalele sociale de către 58% dintre utilizatori.

Producţia de audiobook-uri urmăreşte îndeaproape evenimentele de lansare din print, iar în 2024 Voxa se aşteaptă la o creştere a lansărilor exclusiv în digital sau a unor avanpremiere în format audiobook pentru noutăţi importante.

Timpul de ascultare din aplicaţie este de aproape trei ori mai mare în 2023 faţă de anul precedent, însumând 4.564.376 milioane de ore, nivelul crescut de activitate al utilizatorilor fiind un indicator al dezvoltării obiceiului de consum în categoria audiobook-urilor.

Cei mai mulţi dintre utilizatorii Voxa aleg cărţile audio pentru că îşi pot continua lectura în timp ce fac şi alte activităţi. Printre momentele zilei în care utilizatorii Voxa ascultă audiobook-uri se numără drumul spre serviciu, gătitul, curăţenia sau adormirea copilului, arată datele din analiza calitativă realizată de companie. De asemenea, un segment în creştere este cel al utilizatorilor părinţi şi copii, care ascultă împreună cărţile pentru copii disponibile pe Voxa. În 2023, mulţi dintre utilizatorii Voxa au ales să asculte Voxa şi atunci când călătoresc cu avionul sau nu au acces la internet, generând 256.879 de descărcări pentru consumul offline.

Cea mai mare cerere este pentru audiobook-urile în limba română, localizarea conţinutului fiind unul din factorii principali care au determinat o rată de adopţie accelerată a aplicaţiei Voxa la scurt timp de la lansare. În ultimii doi ani, Voxa a produs peste 2800 de audiobook-uri şi a lansat în premieră formate inovatoare precum enhanced experience şi soundscapes. În 2024, Voxa îşi va consolida eforturile pentru crearea de conţinut original prin extinderea capacităţii de producţie la 11 studiouri.

Peste 80 de naratori aduc la viaţă cărţile în limba română din aplicaţia Voxa, printre cele mai populare voci în rândul utilizatorilor numărându-se şi Cristina Stănciulescu, Raluca Moianu, Mihai Călin, Alex Potocean, Daniela Nane, Şerban Pavlu sau Emilia Bebu.

Cele mai ascultate cărţi în 2023:

1. Nu mă poţi răni (David Goggins)

2. Gândeşte ca un călugăr (Jay Shetty)

3. Cel care mă aşteaptă (Parinoush Saniee)

4. Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi (Fumitake Koga, Ichiro Kishimi)

5. Viaţa ca un râu (Shelley Read)

6. Tatăl celuilalt copil (Parinoush Saniee)

7. Să te Mut (Andrei Ciobanu)

8. Femei care iubesc prea mult (Robin Norwood)

9. De ce nu mi-a spus nimeni asta până acum? (Dr. Julie Smith)

10. Apă proaspătă pentru flori (Valerie Perrin)

Cei mai ascultaţi autori în 2023:

1. David Goggins

2. Jay Shetty

3. Fumitake Koga, Ichiro Kishimi

4. Shelley Read

5. Parinoush Saniee

6. Andrei Ciobanu

7. Robin Norwood

8. Dr. Julie Smith

9. Valerie Perrin

10. John P. Strelecky

Cele mai ascultate titluri din categoria ficţiune:

1. Viaţa ca un râu (Shelley Read)

2. Să te Mut (Andrei Ciobanu)

3. Cel care mă aşteaptă (Parinoush Saniee)

4. Tatăl celuilalt copil (Parinoush Saniee)

5. Cuplul de la nr. 9 (Claire Douglas)

6. Fecioarele (Alex Michaelides)

7. 1984 (George Orwell)

8. Ferma animalelor (George Orwell)

9. Fata în rochie vărgată (Ellie Midwood)

10. Malnata (Beatrice Salvioni)

Cele mai ascultate titluri din categoria Romance:

1. Când viaţa îţi mai dă o şansă (Jojo Moyes)

2. Papuşa de porţelan (Kristen Loesch)

3. Cele şapte surori. Atlas. Povestea lui Pa Salt (Harry Whittaker, Lucinda Riley)

4. Respiraţie în doi (Nicholas Sparks)

5. Cele şapte surori. Povestea Maiei. Vol I (Lucinda Riley)

6. Ţarina (Ellen Alpstein)

7. Mândrie şi prejudecată (Jane Austen)

8. Întâlniri în vacanţă (Emily Henry)

9. Cele şapte surori. Sora furtună - Povestea lui Ally. Vol II (Lucinda Riley)

10. Soţia secretă (Gill Paul)

Cele mai ascultate titluri din categoria Thrillere şi Mistere

1. Pacienta tăcută (Alex Michaelides)

2. Crimele de la internat (Lucinda Riley)

3. Cuplul de la nr. 9 (Claire Douglas)

4. Epoca viciului (Deepti Kapoor)

5. Bântuind prin Veneţia (Agatha Christie)

6. Fecioarele (Alex Michaelides)

7. Menajera (Freida McFadden)

8. Apă proaspătă pentru flori (Valerie Perrin)

9. Sentinţa de la miezul nopţii (Harriet Tyce)

10. Pacientul (Jasper DeWitt)

Cele mai ascultate cărţi din categoria Young Adult

1. Cât timp înfloresc lămâii (Zoulfa Katouh)

2. Iubire de probă (Alex Light)

3. Icebreaker (Hannah Grace)

4. Anatomie. O poveste de iubire (Dana Schwartz)

5. Taina rozelor (K.F. Breene)

6. Carrie Soto se întoarce (Taylor Jenkins Reid)

7. Ardoare (primul volum al seriei „Crave”, Tracy Wolff)

8. Crima de la conacul Remy (o nuvelă prequel din seria „Crima perfectă”, Holly Jackson)

9. Mai fierbinte ca focul - vol. 1 (Jennifer L. Armentrout)

10. Distanţa dintre mine şi cireş (Paola Peretti)

Cele mai ascultate cărţi pentru copii

1. 365 de poveşti de seară (Disney)

2. În căutarea lui Dory (Biblioteca magică, Disney)

3. Vaiana (Biblioteca magică, Disney)

4. Istoria lumii pentru copii (Autor colectiv, editura Emse)

5. Regatul de gheaţă (Biblioteca magică, Disney)

6. Cartea bunelor maniere. Învaţă să te porţi ca o prinţesă (Disney)

7. Micul prinţ (Antoine de Saint-Exupéry)

8. Regatul de gheaţă II (Povestea filmului, Disney)

9. Capra cu trei iezi (Ion Creangă)

10. Alice în Ţara Minunilor (Disney)

Cele mai ascultate biografii

1. Cele mai strălucite minţi şi idei ale tuturor timpurilor (Will Durant)

2. Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul (Dr. Edith Eva Eger)

3. Charles, Camilla şi Diana (Jean des Cars)

4. Cel mai fericit om de pe Pământ (Eddie Jaku)

5. Jurnalul Annei Frank (Anne Frank)

6. Eu sunt 70072 (Lidia Maksymowicz)

7. Spovedanie - Căutând sensul vieţii (Autobiografia, Lev Tolstoi)

8. Mari personalităţi. Constantin Brâncuşi (Sanda Miller)

9. Ce nu am scris în cărţile mele. Memorii (Viktor E. Frankl)

10. Coco Chanel: Viaţa intimă - Lisa Chaney

Cele mai ascultate cărţi după care s-au făcut filme

1. Bântuind prin Veneţia (Agatha Christie)

2. Lasă lumea în urmă (Rumaan Alam)

3. Gustul dulce de acasă (Charmaine Wilkerson)

4. Prăbuşirea casei Usher - Edgar Allan Poe (Voxa Originals)

5. Bridgerton. Vicontele care mă iubea (Julia Quinn)

6. Mândrie şi prejudecată (Jane Austen)

7. Ultimul regat (Bernard Cornwell)

8. Marele Gatsby (Scott Fitzgerald)

9. Înainte să te cunosc (Jojo Moyes)

10. Bridgerton. Vicontele care mă iubea (Julia Quinn)

Cele mai ascultate cărţi din categoria dezvoltare personală

1. Gândeşte ca un călugăr (Jay Shetty)

2. Nu mă poţi răni (David Goggins)

3. Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi (Fumitake Koga, Ichiro Kishimi)

4. 8 reguli ale iubirii (Jay Shetty)

5. Mitul Normalităţii (Gabor Mate, Daniel Mate)

6. Creierul copilului tău (Tina Payne Bryson, Daniel J. Siegel)

7. Moştenirea emoţională (Galit Atlas)

8. Fă-ţi patul (William H. McRaven)

9. Rănile emoţionale (Anne Ghiringhelli, Carole Rinaldi)

10. Bucuria de a spune nu (Natalie Lue)

Cele mai ascultate cărţi din categoria Business:

1. Conversaţii decisive (Emily Gregory, Al Switzler, Ron McMillan, Kerry Patterson, Joseph Grenny)

2. Arta de a vorbi convingător (Dale Carnegie)

3. 25 de moduri de a-i cuceri pe cei din jur (John Maxwell)

4. 17 paşi spre succes pentru oamenii ocupaţi (Napoleon Hill)

5. Etica liderului eficient (Stephen R. Covey)

6. Scara magică spre succes (Napoleon Hill)

7. Reţeta succesului (John Maxwell)

8. 100 de reguli pentru a deveni manager de succes (Richard Templar)

9. Născut pentru a câştiga (Zig Ziglar)

10. 13 lucruri pe care oamenii puternici mental nu le fac (Amy Morin)

Cele mai ascultate cărţi cu tematică istorică

1. În pat cu regele (Eleanor Herman)

2. Arta regală a otrăvurilor (Eleanor Herman)

3. De la Epoca pietrei la Cyberspatiu (Heather Heying, Bret Weinstein)

4. Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie (Norman Stone)

5. Criminalul de la Kremlin. Exploziva dezvăluire a terorii impuse de Putin (John Sweeney)

6. Istoria lumii în pilule (Emma Marriott)

7. Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul (Dr.Edith Eva Eger)

8. Maria, o regină în război (Ion Bulei)

9. Intreabă un istoric (Greg Jenner)

10. Titani ai istoriei. Giganţii care ne-au modelat lumea (Simon Sebag Montefiore)

Cele mai citite titluri în format e-book

1. Nu mă poţi răni (David Goggins)

2. Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars (Alexandra Furnea)

3. Atomic Habits (James Clear)

4. Acolo unde cântă racii (Delia Owens)

5. Viaţa ca un râu (Shelley Read)

6. Unfuck yourself (Gary John Bishop)

7. 8 reguli ale iubirii. Cum să o găseşti, să o păstrezi şi să renunţi la ea (Jay Shetty)

8. Din cauza domnişoarei Bridgerton (Julia Quinn)

9. Escala (T L Swan)

10. Trei ani de singurătate (Claire Alexander)

