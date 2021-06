Paraguay, a doua tara care accepta Bitcoin ca plata pentru orice serviciu sau bun

La cateva zile, dupa ce deputatul paraguayan Carlitos Antonio Rejala Helman a anuntat ca pregateste un proiect iminent pentru tara sa, acesta a venit si a anuntat ca in iulie pregateste o lege cu privire la Bitcoin.Intr-un tweet recent, deputatul a declarat ca, in mai putin de o luna, pregateste legea pentru Bitcoin. Ultimele decizii luate in Paraguay par sa umbreasca toate anunturile facute pana acum de El Salvador, care este prima tara din lume care a adoptat principala criptomoneda ca mijloc de plata pentru orice serviciu si bun tranzactionabil din tara.Opinia publica se asteapta exact la acelasi lucru din partea deputatului Carlitos Antonio Rejala Helman, mai ales ca pana acum alesul a lasat sa se inteleaga ca este un puternic sustinator al Bitcoin.In alta ordine de idei, una dintre cele mai mari companii de divertisment din Paraguay, Grupo Cinco, a facut public faptul ca va incepe sa accepte plata in criptomonede pentru serviciile sale, chiar de luna viitoare. Criptomonedele pe care aceasta le va accepta sunt Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu si Chiliz.In acest context, Helman a afirmat ca populatia tanara a tarii sale este cel mai de incredere aliat cand vine vorba de tranzactiile cu criptomonede. "Se intrevede o schimbare de gandire la nivel national, iar saltul pe care Paraguay il face este fara precedent", a afirmat deputatul.Luand exemplu El Salvadorului, Paraguay nu ar trebui sa se astepte la un drum lin in adoptarea Bitcoinului ca plata generala pentru ca tranzatia se va dovedi a fi una destul de anevoioasa, asa dupa cum anuntau autoritati internationale precum FMI sau Banca Mondiala.