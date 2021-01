Angajatii de la Google au in sfarsit un sindicat

Alphabet Workers Union precizeaza ca va fi deschis pentru toti angajatii si contractorii, indiferent de functia sau pozitia lor. Sindicatul va colecta cotizatii, va plati staff-ul care se va ocupa de organizare si va avea un consiliu director ales."Sindicatul nostru va lucra pentru a se asigura ca muncitorii stiu pentru ce muncesc si vor putea sa primeasca un salariu corect, fara teama de abuz, represalii sau discriminare", se arata intr-un editorial semnat de liderii noului sindicat si publicat in New York Times.Demersul pentru crearea unui sindicat, unul inedit pentru o mare companie americana din sectorul internetului, este sustinut de confederatia sindicala americana Communications Workers of America (CWA).Un sindicat de succes la Alphabet ar putea limita autoritatea excesiva pe care o exercita in prezent directorii companiei si ar putea inspira demersuri similare in Silicon Valley, care pana acum a evitat infiintarea de sindicate.In editorialul publicat in New York Times, noua organizatie sindicala nu precizeaza daca va incerca sa obtina sprijinul majoritatii angajatilor de la Alphabet, recunoasterea oficiala din partea Alphabet sau o negociere colectiva cu compania, o procedura care pana acum a fost respinsa de corporatiile americane.