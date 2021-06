Distribuitorii de electricitate vor fi obligati sa achite daune pentru fiecare pana de curent. Cuantumul pentru 10 intreruperi saptamanal

Operatorii de distributie vor acorda compensatii intre 5 lei si 300 de lei tuturor utilizatorilor afectati, in functie de numarul de intreruperi, se arata in informarea ANRE, mediatizata in urma sedintei comitetului de reglementare, care a avut loc marti, 15 iunie.Principalele schimbari si masurile se refera la includerea intreruperilor scurte, intre 3 secunde si 3 minute, in categoria intreruperilor care se monitorizeaza si pentru care operatorii de distributie sunt obligati sa acorde compensatii la depasirea numarului maxim stabilit prin standard."Pentru fiecare astfel de depasire operatorii de distributie vor acorda compensatii tuturor utilizatorilor afectati, astfel: inalta tensiune: 300 lei peste 10 intreruperi pe an, medie tensiune: 10 lei peste 10 intreruperi pe saptamana; joasa tensiune: 5 lei peste 10 intreruperi pe saptamana", arata ANRE.Impactul acestei masuri este unul pozitiv pentru utilizatori deoarece includerea monitorizarii intreruperilor scurte si prevederea acordarii de compensatii utilizatorilor la depasirea numarului maxim stabilit de standard, contribuie la obligarea operatorului de a lua masuri rapide si eficiente pentru remedierea disfunctionalitatilor care in prezent se manifesta in diferite zone de retea de joasa tensiune si care pot provoca deprecierea echipamentelor electrocasnice, precum si generarea de disconfort clientilor, precizeaza autoritatea.Alte schimbari privesc acordarea posibilitatii utilizatorilor de a-si monta pe cheltuiala proprie analizoare de calitate care pot fi folosite in relatiile contractuale dintre acestia si operatorii de distributie.De asemenea, se reduce, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, abaterea pozitiva permisa a tensiunii de alimentare la joasa tensiune de la +10% la +5% din valoarea tensiunii nominale, monitorizata saptamanal. Aceasta modificare asigura corelarea cu valoarea tensiunii maxime admisibile pentru echipamentele electrice si electronice care se alimenteaza la joasa tensiune, detinute de utilizatorii retelei."Pentru nerespectarea indicatorilor de performanta privind calitatea curbei de tensiune, operatorul de distributie are obligatia de a acorda utilizatorilor urmatoarele compensatii: pentru persoane juridice: 270 lei la 110kV, respectiv 130 lei la JT si MT pentru fiecare perioada de monitorizare; pentru persoane fizice: 270 lei la 110kV, respectiv 70 lei la JT si MT pentru fiecare perioada de monitorizare", mai arata autoritatea. ANRE mentioneaza la schimbari si adaugarea la indicatorii de calitate comerciala a serviciului de distributie a termenului de 90 de zile de realizare a racordarii, inclusiv receptia si punerea in functiune a instalatiei de racordare pentru utilizatorii clienti casnici si clienti finali noncasnici ale caror locuri de consum sunt alimentate prin instalatii de racordare cu lungimi de pana la 2.500 metri. Pentru nerespectarea acestui indicator s-a prevazut un cuantum al compensatiei de 100 lei, indiferent de nivelul de tensiune sau de categoria utilizatorului (persoana fizica/juridica). Se urmareste astfel, imbunatatirea activitatii de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie.Aditional, pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanta, operatorul de distributie este sanctionat conform prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei pana la 200.000 lei.Alte schimbari se refera la stabilirea unor intervale privind preluarea apelurilor telefonice efectuate de utilizatorii retelei prin centrele de telefonie gestionate de operatorii de distributie, si anume: maximum 30 de secunde de la initierea apelului de catre utilizator pana la preluarea acestuia, fara interventia operatorului uman; maximum 180 de secunde de la preluarea apelului pentru posibilitatea utilizatorului de a selecta optiunea de a transfera apelul la un operator uman; maximum 20 de minute de la preluarea apelului pentru inceperea convorbirii utilizatorului cu un operator uman.Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea comunicarii intre utilizator si operatorul de distributie astfel incat evenimentele semnalate de utilizatori sa poata fi preluate cat mai rapid in scopul remedierii, precum si reducerea timpilor de asteptare in beneficiul utilizatorilor."Desi numarul de apeluri telefonice pentru care nu sunt respectate intervalele de timp mentionate anterior este doar monitorizat, nerespectarea acestor valori poate fi santionata conform prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in situatia nerespectarii de catre operatorul de distributie a prevederilor standardului de performanta cu amenda amenda de la 10.000 lei pana la 200.000 lei", mentioneaza ANRE.