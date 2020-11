Metode simple sa te feresti de tepele de Black Friday: "In spatele multor magazine online nu se afla stocuri"

Autoritatile sunt deja depasite

"Haideti sa fim putin mai responsabili! Nu mai credeti tot ce spun comerciantii din online, ca vor creste vanzarile, ca au reduceri foarte mari si tot asa pentru ca acestea nu sunt decat niste trucuri pentru a va atrage. Spre exemplu, pe langa marile oferte din online, oamenii se imprumuta acum la IFN-uri pentru a-si cumpara de Black Friday lucruri de care, pana la urma, nu au nevoie", declara Adrian Negrescu.Consultantul spune ca romanii au mai invatat, in ultimii ani, sa recunoasca din asa zisele reduceri mari si sunt ceva mai temperati. In acelasi timp, urmaresc comparatoarele de preturi care, in aceste perioade, inregistreaza valori de trafic extrem de ridicate. De asemenea, romanii au devenit si mai atenti de unde cumpara."Este foarte important acest aspect pentru ca, din pacate, au aparut pe piata foarte multe magazine online cu oferte tentante dar in spatele lor nu se afla stocuri. Sunt puse, pur si simplu, pe site, iar in baza comenzilor pe care le primesc ulterior fac achizitia bunurilor respective. De aici si termenele de livrare tot mai mari. Si ii vedem pe reprezentantii marilor magazine online care spun ca se asteapta la termene mari de livrare. Pai da, pentru ca, se folosesc exact de aceasta stratagema. Este importata din statele cu traditie in Black Friday . Adica lansam oferta si de abia dupa aceea importam bunurile. De ce fac acest lucru? Pentru 90% din firmele care activeaza in online sunt slab capitalizate. Adica nu au bani pentru a-si asigura stocuri", adauga Negrescu.Potrivit lui, romanii sunt mult mai atenti in ultimii ani la termenele de livrare si mai mult la calitate decat la pret."In special, in zona de accesorii si mobila sunt cele mai mari probleme. Acolo intarzierile de livrare pot ajunge si la cateva luni si asta pentru ca nu exista un regulament clar si bine definit si nici o legislatie buna in vigoare. Asa, fiecare comerciant poate amana la nesfarsit livrarea produsului", este de parere consultantul.Atunci cand cumparam un produs trebuie sa-i urmarim evolutia pretului pe o perioada mai lunga de timp pentru ca autoritatile sunt depasite de acest lucru si nu mai sunt eficiente."Este o explozie a comertului online. Acest business va ajunge in acest an la 5,5 miliarde de euro, in crestere cu 30% fata de anul trecut, segmentul online fiind printre castigatorii crizei si, din pacate, noi nu avem o zona de control care sa monitorizeze foarte bine ceea ce inseamna comert online", afirma expertul.Din acest motiv, spune analistul, toata povara sigurantei cade pe cumparator. "Este foarte important sa verifici daca site-ul respectiv are o firma in spate si, mai ales, daca acea firma se afla sau nu in faliment. Exista in continuare, firma care se afla in insolventa sau in faliment care continua sa vanda produse online fara ca acele produse sa existe", a declarat Negrescu."Un alt truc este sa intram pe site-ul producatorului pentru a vedea pretul real al produsului. Este o metoda care se practica frecvent in strainatate. De pilda, daca vrei sa iti cumperi un televizor, te poti duce pe site-ul producatorului sa vezi care este pretul oficial de vanzare. Din ce vezi pe site-ul producatorului si ce ofera comerciantul online iti dai seama daca este o diferenta considerabila de pret, adica o reducere mare sau nu", a mai spus consultantul.O strategie de marketing pe care o mai folosesc magazinele online este cea in care anunta ca au foarte multe produse online ieftine, dar cand vrei sa le cumperi, observi ca acestea sunt trecute cu "stoc epuizat", astfel ca ii limitezi clientului optiunea de cumparare la doar cateva produse."De cele mai multe ori, achizitia acestor produse se face din impuls, chiar daca ele sunt mai scumpe, mai ales daca vezi ca produsul pe care-l voiai tu nu mai exista pe stoc si zici "hai sa iau ceva". Dar nu te gandesti ca produsul respectiv valoreaza sau nu atat cat dai tu pe el", opineaza specialistul.Acesta mai atrage atentia asupra unei alte strategii inselatoare a magazinelor online."Mare atentie! Se importa si se vand acum, in perioada de Black Friday, tot ce inseamna produse din offline, de pilda televizoare care au fost tinute la raft pentru vanzare si exemplu sau produse electrocasnice care au fost tinute in magazine. Sunt produse folosite care acum sunt vandute cu discounturi mari printre produsele de Black Friday. Este o metoda prin care magaznele isi reduc stocurile si incearca sa-si reduca din pierderi. De aceea este foarte important ca atunci cand cumperi un produs de genul acesta, de acasa, sa fie sigilat si sa eviti, de regula, sa cumperi produse desigilate. La noi se fac importuri adevarate de produse desigilate, la preturi foarte mici si care sa vand in Romania la preturi semnificativ mai mari", avertizeaza Adrian Negrescu, manager Frames.