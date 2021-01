Florin Citu: Propunem ca bugetul sa intre in Parlament in 4 februarie spre a fi aprobat

Citu a adaugat ca a avut mai multe solicitari catre ministrii si anume sa prezinte toate actele normative in vigoare cu impact bugetar pentru a vedea care pot fi puse in aplicare.Seful Executivului a mai cerut ministrilor sa prezinte proiectele de investitii pentru a vedea care sa fie finantate prioritar, preferabil in mare parte din fonduri europene, pentru a nu fi pusa presiune asupra bugetului pe 2021."Am inceput pregatirea pentru bugetul pentru anul 2021. Am facut o solicitare fiecarui minister, o nota prin care am cerut o analiza a actelor normative in vigoare, dar care au impact bugetar, dar nu pot fi instituite in 2021 si alte acte normative in vigoare care nu pot fi puse in aplicare, din cauza unor necorelari normative. Fiecare ministru va trebui sa vina cu o nota de prezentare si cu solutii.Al doilea lucru pe care l-am cerut ministrilor este sa faca analiza pe baza de raportare financiara. Pe 4 februarie fiecare minsitru va trebuie sa prezinte un memorandum cu cauzele pentru care au inregistrat aceste companii pierderi si bineinteles solutii. Alocarea sumelor de la buget pentru acesti operatori economici va fi conditionata ferm de aceste conditii si memorandum.Al treilea lucru cerut de la ministere este situatia proiectelor de investitii. Am vazut o practica prin 2016 ciudata - proiecte incluse in buget, unele au fost bugetate, altele nu, dar si executia a fost proasta. Am cerut o lista a proiectelor si cele din 2020, sa vedem executia. Aceste liste vor fi trimise catre Cabinetul premierului si MFP. Pe baza acestor liste vom face prioritizarea si vom bugeta aceste proiecte de investitii pe anul 2021. Am facut o nota pentru ca proiectele sa fie finantate prin fonduri europene ca sa nu mai fie pusa presiune pe bugetul de stat. Propunem ca bugetul sa intre in Parlament in 4 februarie spre a fi aprobat. Pana atunci vom face aceste liste", a afirmat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.