Google economiseste un miliard de dolari anual, de cand angajatii au inceput sa lucreze de acasa

La un calcul anual, asta inseamna economii de peste 1 miliard de dolari. Alphabet a declarat chiar in raportul sau anual pentru 2020 ca a inregistrat o reducere a cheltuielilor publicitare si promotionale cu 1,4 miliarde de dolari, pe fondul scaderii cheltuielilor, intreruperii sau reprogramarii campaniilor si trecerea in format digital a unor evenimente. Cheltuielile de calatorie si divertisment au scazut cu 371 de milioane de dolari.Aceste economii au compensat costurile generate de angajarea a mii de oameni.Compania a reusit astfel sa isi mentina costurile de marketing si administrative, cu toate ca veniturile au crescut cu 34 de procente.Majoritatea personalului Google Compania are in plan o revenire la birouri spre sfarsitul acestui an. Directorul Financiar Ruth Porat le-a comunicat investitorilor ca se doreste adoptarea unui model "hibrid", pentru a mentine o distantare de siguranta intre angajati.