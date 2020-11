ANALIZA De ce-i lipsesc Romaniei autostrazile. "La companiile de stat troneaza prostia, incompetenta si fuga de raspundere"

Pe cine da vina PSD din cauza lipsei de autostrazi

De la PSD citire: "Infrastructura nu are nevoie de legi"

Vasile Dancu : ONG-urile ne-au incurcat sa construim autostrazi

Ionut Ciurea: Moldovenii i-ar linsa pentru cei 16 kilometri de "autostrada"

Nu ne comparam cu nici o tara la km de autostrada... in sensul rau pentru noi

Nu se pot expropria constructiile ilegale

Romania, tara absurditatilor in materie de autostrazi

Acesta ne da si un exemplu cat se poate de concret.

Proiecte din programul de guvernare 2017 - 2020, promise de PSD si nefinalizate:

- Finalizarea cu prioritate a axei: Constanta - Nadlac (CoridorIV)

- Comarnic - Brasov (997,75 mil. euro). Perioada: 2017 - 2022.

- Sibiu - Brasov (737,22 mil. euro). Perioada: 2017 - 2020.

- Surplacu de Barcau - Bors (+ Oradea). (304,43 mil. euro) Perioada: 2017-2019

- Nadaselu - Suplacu de Barcau: (1.002,55 mil. euro). Perioada: 2017-2020.

- Finalizarea autostrazii Sebes - Turda. Perioada: 2017

- Tronsonul Ploiesti - Comarnic (306,77 mil. euro, FEN + BS)

- Tronsonul Tg. Mures - Tg. Neamt (Val. estimata: 2,942 mld. euro,FEN + BS); Perioada realizare SF + PT: 2017-2019.

- Tronsonul Tg. Neamt - Iasi - Ungheni (Val. estimata: 1.129 mld. euro. Perioada realizare SF + PT: 2017-2019. Perioada executie lucrari: 2019-2022.

- Campia Turzii - Targu Mures - la nivel de autostrada (224,94 mil. euro, FEN + BS). Perioada: 2017-2018

- Drumuri expres: Ploiesti-Buzau (254,800 mil. euro), Buzau - Focsani (282,36 mil. euro), Focsani - Bacau (428,3 mil. euro), Bacau - Pascani (388,95 mil. euro)- FEN + BS; Perioada SF si PT: 2017-2018. Executie lucrari: 2019-2021.

- Drumuri expres: Pascani - Suceava (289, 99 mil. euro), Suceava-Siret (196,20mil.Euro) - FEN + BS;

- Varianta ocolitoare a Sucevei - Proiect fazat (8,65 mil. euro, FEN + BS).

- Varianta ocolitoare Tg. Jiu - Proiect fazat (36,69 mil. euro, FEN + BS).

- Varianta ocolitoare Bacau - (83,57 mil. euro, FEN + BS).

- Varianta ocolitoare Targu Mures - (23,29 mil. euro, FEN + BS).

- Modernizare Transfagarasan (31,95 mil. euro)

- Transalpina (53,8 mil.euro, FEN + BS).

Expertii sunt de parere ca Romania nu va reusi sa atraga fondurile de zeci de miliarde de euro puse la dispozitie pentru infrastructura de Uniunea Europeana. Problema ar fi ca tara noastra nu ar avea capacitatea de a inaugura mai mult de 35 de kilometri de autostrada anual.Cu ocazia lansarii programului de guvernare potential al partidului in cazul formarii viitorului executiv, liderii PSD au vorbit si despre proiectele de infrastructura din Romania."Cred ca trebuie sa fie un consens politic si in interiorul partidelor, dar si in exteriorul partidelor. Eu provin dintr-o regiune unde am vazut vreo 3-4 autostrazi care plecau din vreo 3-4 judete, promovate de-a lungul anilor. Au fost pornite si din dorinta exacerbata de a face lucruri, dar si de a atrage voturi. E bine sa faci autostrazi, dar este important sa intelegem ca nu putem traversa Carpatii, din Moldova in Transilvania, prin trei autostrazi. S-a dovedit ca, de multe ori, am vorbit aiurea si ca a fost o concurenta acerba, dar practic s-au facut foarte putine lucruri", a declarat Dragos Benea , vicepresedinte PSD.Potrivit vicepresedintelui PSD, infrastructura nu are nevoie de legi si de proiecte de legi."Am vazut, se implinesc acum 2 ani de cand autostrada Unirii (n.r. - Targu Mures - Ungheni) are o lege trecuta prin Parlament, iar in realitate nu s-a intamplat nimic. Aceasta are nevoie de o finantare cursiva si de constructori puternici care sa-si plateasca foarte bine muncitorii si, de regula, sa fie muncitori romani", afirma Benea.Benea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Bacau, se lauda cu 16 kilometri de centura in regim de autostrada pe raza judetului natal."In judetul Bacau, anul acesta vor fi dati in trafic primii 16 kilometri de autostrada din regiunea Moldovei, parte a centurii ocolitoare a Bacaului, si nu pot sa nu imi amintesc ca pe 15 martie, cand altii inaugurau un metru, liderii liberali afirmau mincinos despre constructorul autostrazii ca a fugit de la lucrare. Astazi, dupa un an si jumatate, vor fi dati in folosinta primii kilometri de autostrada din Moldova", a mai afirmat Benea.Vasile Dancu, un alt membru marcant al PSD, a venit la prezentarea programului de guvernare cu o alta scuza cand vine vorba despre lipsa autostrazilor din Romania."Stiti de ce nu am reusit noi sa facem toate aceste proiecte (n.r - de infrastructura) fiind la putere? Asa cum spunea Dragos (Benea, vicepresedinte PSD), "nu pentru ca nu am vrut sa facem asta", ci pentru ca am avut un stat impotent, un stat care nu a fost in stare sa asigure mecanismele, nu de finantare, pentru ca bani au fost, mecanismele de functionare ale unei investitii mari. Ne-am incurcat in ONG-uri, in lipsa proiectelor, in lipsa studiilor de fezabilitate sau in proceduri complicate pe care le-am preluat din alta parte ca pe un colaj incat nu am putut face licitatii publice", a declarat Vasile Dancu.Acesta si-a inceput discursul cu o ironie, afirmand ca daca termina dupa orele 23.00 sa ii dea o hartie la mana precum ca a fost si a muncit la partid unde a vrut binele Romaniei si nu a fost la vreo "ingheorlaiala", asa cum crede Guvernul ca fac cetatenii in fiecare noapte.Pe de alta partea, Ionut Ciurea, presedintele Pro Infrastructura, care sta cu ochii de 10 ani pe marile proiecte de infrastructura din Romania, puncteaza cateva dintre greselile flagrante pe care le-au facut decidentii politici numai in ultimii ani."Dupa ce ai fost partidul care a stat cel mai mult la guvernare in ultimii 30 de ani, este penibil sa te lauzi ca ai reusit, intr-un final sa faci 16 kilometri de autostrada in Moldova. Dar stati asa, ca aia nu sunt nici macar terminati sau inaugurati. La companiile de stat troneaza prostia, incompetenta si fuga de raspundere, pentru ca nu s-au luat deciziile la timp. Ba, dimpotriva, s-au luat decizii dezastruoase. A se vedea rezilierea contractului la 98% executat. Faptul ca acesti oameni dau vina pe noi ca nu au facut ei autostrazi, asta este o mare aberatie. Bine, ma mir cum de nu au dat vina si pe vreme. Cred ca daca le-ar zice moldovenilor ca, dupa 30 de ani, au facut doar 16 km de autostrada si nici aia terminati, si ar fi intr-un loc public, i-ar linsa. Aia 16 km, ei se lauda cu ei, dar nu vor fi gata prea curand si daca ii inaugureaza, poate vor fi dati in folosinta pe o singura banda, pe un sens, asta ca sa ne intelegm cum se fac treburile la noi", a mai spus Ionut Ciurea.Noi avem 870 de kilometri de autostrada. Bulgarii au tot cam atat, numai ca ei au jumatate din populatia si suprafata Romaniei."Daca luam in considerare numai aceste doua considerente, bulgarii sunt cu mult in fata noastra. Daca ne uitam si mai la vest, spre Ungaria, deja nu mai avem termen de comparatie. Nu ne permitem sa ne comparam nici macar cu Serbia care tot asa au sute de kilometri de autostrada. Ei au si trecut prin niste razboaie fata de noi. Nu ne comparam cu nici una dintre aceste tari pentru ca nu iesim bine deloc", afirma liderul Pro Infrastructura.Potrivit lui, bulgarii au si ei problemele lor, dar la noi aparatul bugetar este extrem de ineficient."La noi, licitatiile dureaza cu anii, in loc sa dureze jumatate de an, cel mult, cu tot ce inseamna tot demersul de la publicare, depunerea ofertelor, evaluarea lor, datul castigatorului, contestatii si semnat contractul. In mod normal, tot procesul asta ar trebui sa dureze 6 luni. La noi dureaza si 3 ani. Un an minimum este licitatia, dar au fost licitatii care au fost si 3 ani, sau 2 ani si apoi au fost anulate, asa cum a fost la drumul express Pitesti - Craiova", explica Ciurea.Potrivit acestuia, sunt probleme tehnice la noi in cazul constructiei autostrazilor absolut absurde. Acesta povesteste ca au fost cazuri in care romanii isi construiesc de la plantatii ilegale de pomi pe care nu ar trebui sa-i puna acolo pana la case facute in camp."Chiar daca aceste case sunt ilegale nu poti sa le demolezi casele. Nu merge! Pentru ca trebuie sa ai expropriere si cum sa-i faci exproprierea pe o casa la care el nu are acte. Nu poti!", mai spus Ionut Ciurea.Dupa parerea presedintelui Pro Infrastructura, chiar daca avem banii de la Bruxelles, noi nu avem proiecte mature de infrastructura pentru a face autostrazi in 5-6 ani."Sa se consume acesti bani pe care ni i-a pus la dispozitie UE? Noi inca ne chinuim la Lugoj-Deva, pe care am inceput-o din exercitiul financiar anterior", afirma Ciurea.Acesta crede ca Romania va ajunge la 1.000 de km de autostrada in urmatorii 3-4 ani si asta pentru ca deja avem contracte pentru acei 130 de km ramasi pana la aceasta cota. "Viteza noastra de contruire de km de autostrada este de 30 si ceva de km pe an, in medie. Adica sunt ani cu 0 sau 15 km construiti si sunt si abni cu 50 de km construiti. 100 de km de autostrada construiti nu am mai vazut de aproape 10 ani, de prin 2011 - 2012 daca nu ma insel", afirma seful de ONG."Haideti sa spunem ca vin urmatorii (n.r. - politicieni) si sunt extrem de seriosi. Nici asa nu au cum sa mareasca diferenta de la 35 km la 300 km pentru ca poate sa vina si Dumnezeu la Transporturi si tot nu reuseste sa-i faca. Problema noastra este ca noi trebuie sa ajungem la 3.000 de km de autostrada construiti. Haideti sa zicem ca facem 50 de km pe an, pai restul de 2000 impartiti la 50 de km/ an, ne mai ia inca 40 de ani sa reusim. Haideti sa spunem ca suntem foarte performanti si facem 100 de km pe an... si tot ne va lua 20 de ani sa facem acei km de autostrada. Asta inseamna, in cel mai optimist scenariu, ca atunci cand o sa fiu aproape de pensie poate o sa ajuns sa merg si eu normal in tara asta?", se intreaba Ionut Ciurea.1. Finalizarea, modernizarea si reabilitarea coridoarelor strategice (coridorulIV), a inter-coridoarelor, a drumurilor Trans-Regio si Euro-Trans.2. Finalizarea autostrazii Lugoj-Deva. Perioada: 2017.3. Autostrada Sibiu-Pitesti.4. Finalizarea Variantei Ocolitoare a Bucurestiului la profil de autostrada (Inel Bucuresti (A0) care va face legatura intre autostrada A1 cu autostrada A2 in prima faza; in faza a doua, inchiderea inelului centura in regim de autostrada de jur imprejurul Bucurestiului).5. Constanta - Vama Veche - Trans-Regio - (36, 7 mil. euro, FEN + BS).6. Finalizarea Autostrazii Transilvania8. Finalizarea Sectiunii Bucuresti - Ploiesti, sector 1, km 0+000 - km 3+325; nod Centura Bucuresti km 6+500 si nod Moara Vlasiei km 19+500. Perioada: 20179. Autostrada est-vest (Montana):10. Modernizare Centura Bucuresti (A1-DN7, A2-DN2) (53,80 mil. euro, FEN + BS). Perioada: 2017-2018.11. Coridorul IX paneuropean, prin realizarea unor tronsoane de drum/valoare estimata:12. Legatura A3 - Aeroport Henri Coanda (43,11 mil. euro, FEN + BS) Perioada: 2017-2019.13. Constanta - Tulcea - Braila (+ pod peste Dunare): (1141,88 mil. euro, FEN + BS).14. Autostrada: Pitesti - Craiova. Perioada realizare: SF+PT: 2017-2018. Executielucrari: 2019-2021.15. Bucuresti - Giurgiu (41,25 mil. euro, FEN + BS) Perioada: 2018-2019.- Modernizarea si construirea variantelor ocolitoareSe va urmari finalizarea variantelor ocolitoare incepute, precum si constructia altorsosele de centura, urmarindu-se un profil rutier rapid:15. Finalizarea si dezvoltare pentru rutele turistice de interes national si internationalIntre timp, Romania detine un record pe care nici o tara din Uniunea Europeana nu ni-l poate lua: cel mai mare numar de morti in accidente rutiere, majoritatea fiind din cauza lipsei de infrastructura adecvata traficului.