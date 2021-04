Uniunea Europeana a propus Statelor Unite suspendarea mutuala a tarifelor vamele asupra unor bunuri de miliarde de euro

Suspendarea ar merge dincolo de perioada de 4 luni convenita de cele doua parti luna trecutp si ar da semnalul ca Bruxelles-ul vrea sa ajunga la un compromis intr-un conflict vechi de 16 ani referitor la subventiile pentru avioane."Am propus suspendarea tuturor tarifelor reciproce timp de sase luni pentru a ajunge la o solutie negociata. Acest lucru ar crea un spatiu necesar de ragaz pentru industrii si lucratorii de pe ambele maluri ale Atlanticului", a declarat Dombrovskis publicatiei germane.In luna martie, cele doua parti au convenit asupra unei suspendari de patru luni, care acopera toate tarifele aplicate de SUA la importuri din UE in valoare de 7,5 miliarde de dolari si toate taxele impuse de UE pentru produse din SUA de 4 miliarde de dolari.Aceste tarife au fost aplicate in urma litigiilor de lunga durata deschise la Organizatia Mondiala a Comertului, referitoare la subventiile acordate producatorilor de avioane Airbus si Boeing Dombrovskis a mai spus ca UE va monitoriza indeaproape legile "Buy American" ale presedintelui SUA Joe Biden , care prevad ca contractele publice din SUA sa fie atribuite exclusiv firmelor americane."Scopul nostru este sa promovam piete de aprovizionare cat mai deschise in intreaga lume", a spus Dombrovskis pentru Der Spiegel.